KazEOSat-1 сделал 370 тысяч снимков из космоса

Производительность съемки космического аппарата «KazEOSat-1» составляет 220 000 кв. км в сутки.

Казахстанский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «KazEOSat-1» отмечает третий год успешной работы на околоземной орбите. Спутник предназначен для космической съемки земной поверхности Центральной Азии в интересах государственных структур Казахстана по проекту «Космическая система ДЗЗ РК».

Первый в истории Казахстана спутник ДЗЗ создан в рамках контракта, заключенного между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» АКК МОАП РК (АО «НК «ҚҒС») и французской компанией «Airbus Defence and Space». Соответствующее Межправительственное соглашение было подписано 6 октября 2009 года во время визита экс-президента Франции Николя Саркози в Казахстан. Запуск «KazEOSat-1» состоялся 30 апреля 2014 года. После успешного выведения на заданную орбиту, уже на третьи сутки, 2 мая 2014 года космический аппарат ДЗЗ выдал первые тестовые снимки Казахстана из космоса. Это был космический снимок административного центра г. Астаны. Инженеры АО «НК «ҚҒС» ведут круглосуточное сопровождение «KazOESat-1» на орбите. Отмечается, что весь инженерный состав полностью представлен казахстанскими специалистами.

Производительность съемки космического аппарата «KazEOSat-1» составляет 220 000 кв. км в сутки. Данные «KazEOSat-1» используются для предоставления полного спектра услуг ДЗЗ, мониторинга природных и сельскохозяйственных ресурсов, проведения земельного кадастра, картографирования для обеспечения обороны и безопасности страны, а также для поддержки и проведения аварийно-спасательных работ во время стихийных бедствий.

За три года на орбите «KazEOSat-1» отснял свыше 150 миллионов квадратных километров территории Земли, что составляет 370 тысяч космических снимков. Услуги по предоставлению космических снимков государственным органам и организациям осуществляются на безвозмездной основе, согласно их заявкам. Основными заказчиками космических снимков являются Министерство сельского хозяйства РК, Министерство внутренних дел РК, Министерство обороны РК, Министерство энергетики РК, Министерство по инвестициям и развитию РК, Генеральная прокуратура РК и КНБ РК.

За прошлый год и первый квартал текущего года АО «НК «ҚҒС» предоставила государственным органам и организациям Казахстана около 23 тысяч космических снимков, что составляет более 26 миллионов квадратных километров отснятых территорий Земли.

Космические снимки передаются с уровнем обработки L1, L2 (снимки стандартной точности). В целях оперативного предоставления космических снимков, данные ДЗЗ загружаются на геопортал департаментов ЧС. По состоянию на 1 мая 2017 года на геопортале департаментов ЧС размещены 82 снимка спутников «KazEOSat-1» и «KazEOSat-2» актуальной космической съемки.