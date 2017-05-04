ComPortal стал дистрибьютором VMware

Компания ComPortal стала официальным дистрибьютором производителя программного обеспечения VMware на территории Республики Казахстан и в странах Средней Азии.

Компания ComPortal стала официальным дистрибьютором производителя программного обеспечения VMware на территории Республики Казахстан и в странах Средней Азии. VMware, мировой лидер на рынке облачной инфраструктуры и корпоративной мобильности, обслуживает более 500 000 заказчиков по всему миру.

«Заключение дистрибьюторского соглашения с VMware позволит нашей компании укрепить свои лидирующие позиции на ИТ-рынке Казахстана и Средней Азии. Более того, расширение продуктового портфеля компании позволит наиболее полно удовлетворить потребности заказчиков в высокотехнологичных решениях. Мы уверенны, что наше сотрудничество будет успешным и поспособствует реализации крупных ИТ-проектов в нашей стране», — отметил Кайрат Токишев, генеральный директор ComPortal.

ComPortal — официальный дистрибьютор мировых ИТ-производителей: HP Inc, Hewlett-Packard Enterprise, Dell, Acer, Tuncmatik, Microsoft, Oracle, Kaspersky Lab, Dr.Web, Eset, APC by Schneider Electric, Canon, Asus.