Казтелерадио проведет профилактические работы c 5 мая по 8 июня

Работы связаны с модернизацией систем энергосбережения.

Пресс-служба АО «Казтелерадио» сообщила о проведении внеплановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях (РТС) Алматинской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областей. Работы связаны с модернизацией систем энергосбережения в сети цифрового эфирного вещания (ЦЭТВ).

Профилактические работы будут проводиться:

— С 3 по 5 мая и с 11 по 14 мая с 01:00 до 05:00 (по времени г. Астаны) на РТС «Сарканд», «Сапак», «Лепсы», «Толкын», «Шоладыр», «Жаркент» Алматинской области

— С 5 по 26 мая в период с 09.00 до 21.00 на РТС «Құлсары», «Индер», «Миялы», «Сагыз», «Каракол» Атырауской области

— С 29 мая по 8 июня с 09.00 до 17.50 на РТС «Баршатас», «Аягоз», "Аршалы«Восточно-Казахстанской области

В указанных областях в аналоговой сети будет приостановлено вещание следующих телерадиоканалов: «Қазақстан», «Хабар», «Хабар 24», «Евразия», «Шалкар», «Казахскоерадио». В сети ЦЭТВ временно будут недоступны все телерадиоканалы.

Представители Казтелерадио обращают внимание телезрителей, что непрерывное вещание всех телерадиоканалов будет осуществляться в сетях спутникового телевидения OTAU TV и кабельных операторов. В случае возникновения сбоев в вещании после профилактических работ, абонентов просят обращаться в центры продаж в регионах.