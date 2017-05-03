Tele2 и Altel: итоги I квартала 2017 года

Доход СП Tele2 и Altel снизился на 12% по сравнению с IV кварталом 2016 года.

Общий доход совместного предприятия Tele2 и Altel за I квартал 2017 года составил 23 млрд тенге. Таким образом, он уменьшился на 12% в сравнении с IV кварталом 2016 года. Тем не менее, доход от реализации услуг абонентам в январе-марте составил 17,8 млрд тенге, что на 1% выше показателя предыдущего отчетного периода.

EBITDA в I квартале текущего года увеличилась на 26% квартал к кварталу, и составила 4,4 млрд тенге. Как отмечают в компании, несмотря на возросшую конкуренцию и инвестиции в строительство сети, положительный эффект на рост этого показателя оказали продолжающаяся интеграция компаний Altel и Tele2, а также увеличение операционного масштаба.

В компании отмечают существенный рост объемов передачи данных, что характерно, кстати, для всех операторов сотовой связи в Казахстане — в СП Tele2 Казахстан и Altel в ушедшем квартале текущего года абоненты использовали 115 ПБ мобильного трафика. Это на 11% выше аналогичного показателя в IV квартале прошлого года.

Абонентская база совместного предприятия на конец отчетного периода выросла на 74110 пользователей и составила 6,51 млн абонентов.