Команды из Центральной Азии посоревновались в знании информационной безопасности

«Лаборатория Касперского» провела международную КиберАзиаду Kaspersky Interactive Protection Simulation.

«Лаборатория Касперского» провела международную КиберАзиаду — онлайн-соревнование по игре-тренингу Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS), в котором приняли участие свыше 500 человек из 5 стран. В весенней КиберАзиаде победила команда Life2Win из Алматы, которая получила ценный приз за первое место.

Сегодня все компании ищут баланс между безопасностью и интересами бизнеса. Чтобы упростить этот процесс и вдохновить руководителей и менеджеров внедрять культуру кибербезопасности внутри компаний, «Лаборатория Касперского» создала Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) — захватывающий и полезный двухчасовой игровой тренинг в формате стратегической бизнес игры-симуляции. Более 6000 специалистов из 30 стран уже приняли участие в тренингах KIPS. Онлайн-версия тренинга — KIPS Online — стала дополнением к настольной игре-симулятору KIPS Live, запущенной в 2015 году.

При разработке KIPS Online «Лаборатория Касперского» учитывала две главные проблемы в сфере кибербезопасности, с которыми сталкивается современный топ-менеджер. Во-первых, поток киберугроз становится все больше, и руководителю все сложнее своевременно реагировать на него. Во-вторых, в плотном графике работы мало шансов найти достаточно времени на оттачивание навыков информационной безопасности, и тем более на прохождение полного курса по обучению ИБ. Для оптимального решения этих задач «Лаборатория Касперского» предложила обучение для руководителей верхнего уровня в формате игры.

Все игроки делятся на команды. Суть игры состоит в том, что участники совместно управляют IT-системой виртуального объекта и стараются заработать как можно больше денег, несмотря на кибератаки. Командам выделяется бюджет, который надо использовать максимально эффективно, — от этого зависит кибербезопасность компании, ее репутация и прибыль. При этом необходимо действовать в жестких условиях, приближенных к реальным: не имея полной информации о происходящем и в меняющейся обстановке. В процессе участники решают реальные задачи по обеспечению информационной безопасности предприятия, которые встают перед руководством компании. Сейчас существует четыре отраслевых варианта игры: для промышленной среды, корпоративной, финансовой, а также для структур госуправления.

«Говоря о корпоративных тренингах по кибербезопасности, обычно имеют в виду информирование об угрозах, сценариях атак и способах избежать взлома. Но на уровне высшего руководства важнее другое — навыки командной работы, сотрудничества. Это было учтено при разработке KIPS, что привело к нестандартному пути — обучению через увлекательную, но познавательную игру, которая не отнимет больше двух часов. Цель игры не просто дать руководителям глубокие знания в области информационной безопасности, для этого в любой компании есть сотрудники соответствующей службы. Цель KIPS — помочь менеджерам научиться эффективнее взаимодействовать при кибератаках и успешно управлять предприятием вопреки угрозам. KIPS Online делает процесс еще более гибким: в онлайн-тренингах может участвовать гораздо больше людей, включая топ-менеджеров больших корпораций, которых бывает трудно собрать в одном месте, — комментирует Евгений Питолин, управляющий директор „Лаборатории Касперского“ в Казахстане, странах Центральной Азии и Монголии. — Тренинги KIPS уже зарекомендовали себя в Центральной Азии, так как топ-менеджмент крупного бизнеса осознает объем кибер-рисков, ежедневно грозящий предприятиям. Для нас программы KIPS — часть комплексного проекта по повышению уровня знаний о кибербезопасности в Центральной Азии».

KIPS Online и KIPS Live входят в комплексную программу по повышению осведомленности сотрудников в области кибербезопасности Kaspersky Cybersecurity Awareness Training, включающую в себя тренинги для каждого из уровней организационной структуры компании.