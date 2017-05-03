В Алматы прошел IV чемпионат по научно-техническому творчеству и робототехнике

Чемпионат нацелен на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи в области технического творчества.

С 29 по 30 апреля во Дворце школьников прошел IV открытый чемпионат г. Алматы по научно-техническому творчеству и роботехнике. Организатором мероприятия является коммунальное государственное учреждение «Управление образования города Алматы». Главной целью чемпионата было стимулирование интереса детей и молодежи к сфере высокотехнологичного производства, инноваций и инженерных разработок. Чемпионат нацелен на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи в области технического творчества.

В мероприятии приняли участие 600 учащихся образовательных учреждений, которые представляли 210 команд, боровшихся за призовые места. Все команды были разбиты на младшую, среднюю и старшую возрастные категории.

Чемпионат проводился по двум направлениям: проекты и соревнования. В рамках направления «Проекты» были проведены конкурсы по инженерным и программным проектам. В младшей возрастной категории лучшим инженерным проектом был признан «Интеллектуальный город», представленный командой «Хакспейс-МР» в составе Матвея Рыбалкина и Алексея Петухова. Второе место заняла команда Future energy (Валихан Аманжолов и Алиби Багдат) школы-лицея № 15 из города Балхаш с проектом «Сильный Казахстан. Электромобиль будущего».

В средней категории первенствовал Данияр Бозжанов из команды «Балбулак — Родник», который разработал интеллектуальную систему полива. Среди команд старшей группы первое место было присуждено команде «Stab System» из Международного Университета Информационных Технологий (МУИТ) во главе с Данилом Дроздовым за проект «Авиационный беспилотный комплекс».

Также на суд жюри были представлены программные проекты, в том числе веб-сайты, одностраничные приложения, а также самостоятельно разработанные мобильные приложения для платформ Android и IOS. Одним из условий конкурса было то, что проекты должны быть направлены на улучшение качества жизни в городе или регионе, помогать изучающим языки, а также способствовать развитию зеленой экономики.

В старшей возрастной категории победу одержала команда Twix Центрально-азиатского технико-экономического колледжа (Роман Иминов, Никита Колодин) с проектом High score Eaal, который направлен на помощь изучающим иностранные языки.

В рамках чемпионата состоялись бои роботов в трех направлениях: сумо, кегельринг и линия. Самыми зрелищными были бои роботов-сумоистов, в которых победу одержала команда «Марк и Цукерберг» (Марк Николсан, Билал Магомедов) из клуба Lesson.kz, выступавшая в старшей возрастной группе.

«Проведение подобных чемпионатов поможет в выявлении, обучении, отборе и дальнейшем сопровождении талантливой молодежи — будущих инженерно-технических кадров для современных отраслей национальной экономики Казахстана», — заявили организаторы мероприятия.