Kcell: итоги I квартала 2017

Сложные времена еще не закончились, но оператор показывает первые признаки стабилизации.

Пожалуй, наиболее важный, «трендовый» показатель, который можно извлечь из отчета о работе Kcell в первом квартале 2017-го — это рост чистого объема продаж. Увеличился он ненамного — всего на 0,1%, но это наделяет ситуацию вокруг сектора телекома в Казахстане позитивом. С другой стороны, инструментов для исследователей рынка стало намного меньше — отрасль замыкается, становится непрозрачной — на телекоммуникационном рынке Казахстана все меньше игроков, которые публично объявляют о результатах своей деятельности.

Итак, вернемся к «Кселлу». Чистый объем продаж оператора в первом квартале 2017 года, как уже упоминалось, по сравнению с I кварталом 2016, вырос на 0,1% — до 35,5 млрд тенге. При этом доход от услуг сократился на 1,5% и составил 33 млрд тенге. Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, снизился на 12,1%, составив 13,13 млрд тенге, а рентабельность по EBITDA составила 37% процентов (42,1% в первом квартале 2016-го).

Операционная прибыль, без учета единовременных расходов, снизилась на 20,4% и составила 7,5 млрд тенге. Чистые затраты на финансирование выросли до 2,7 млрд тенге (750 млн в первом квартале 2016-го).

Чистая прибыль снизилась на 42,7% и составила 3,8 млрд тенге. Поток свободных денежных средств, в то же время, вырос до 1,75 млрд тенге (-13,49 в первом квартале 2016-го).

Абонентская база «Кселл» в первом квартале увеличилась на 124 тыс. пользователей, достигнув почти 9,98 млн.

Арти Отс, главный исполнительный директор «Кселл», комментирует ситуацию таким образом: «В первом квартале 2017 года рынок начал демонстрировать признаки улучшения, поскольку все операторы повысили цены и сократили объем включенных внесетевых услуг. Проведенная корректировка тарифов позволила нам существенно сократить снижение выручки от услуг, которое составило всего 1,5%... В 2017-м мы продолжаем наблюдать признаки экономического роста в Казахстане, о чем свидетельствует укрепление тенге».

Интересны также показатели использования мобильных данных. За первые три месяца 2017 года абоненты компании «Кселл» использовали более 42 миллионов гигабайт данных. По сравнению с последним кварталом 2016 года трафик вырос на 11,5%, а по соотношению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 67,4%. В течение первого квартала 2017 года только в сети 4G/LTE абоненты Kcell и activ использовали больше 10 млн гигабайт данных. Это составляет 25% от общего объема трафика. Стоит отметить, что наблюдается увеличение потребления сети четвертого поколения: в январе — 3,3 млн Гб, в феврале — 3,4 млн Гб, а в марте передача данных выросла до 3,8 млн Гб.

Совет директоров рекомендовал выплату годового дивиденда за 2016 год в размере 11,68 млрд тенге, или 58,39 тенге на одну простую акцию. Это составляет 70% от чистой прибыли «Кселл» в ушедшем году.

Акции компании, котирующиеся на KASE (Казахстанская фондовая биржа), практически не отреагировали на публикацию документа и торгуются на момент написания материала на отметке примерно 1130 тенге за бумагу. На графике заметно, что диапазон движения цены на акцию последние 3 месяца очень узкий — сверху он ограничен 1180 тенге, снизу — 1120.