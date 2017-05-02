Казнет: доменная плотность

Пока Казнет — лидер в Центральной Азии по количеству доменов, но как долго он будет носить эту корону?

Отечественный сегмент Сети начал год на высокой ноте, сбросив кататонию и показав лучший результат за последние пару лет. Напомним, что доменная емкость Казнета, которая представлена доменами в зонах .KZ и .ҚАЗ, на конец прошлого года составила 127235 единиц. Год к году отечественный сегмент Сети вырос на 4252 доменных имени, или на 3,5%. Динамика слабая, учитывая, что есть бенчмарк, с которым волей-неволей приходится сравнивать все успехи Казнета. Речь идет о достижении отечественного сегмента Сети к своему 20-летию (2014 год), когда Казнет вырос почти на 20% только за год.

В январе текущего года национальная доменная емкость выросла сразу на 900 доменных имен. А в феврале и вовсе установила новый рекорд за последние пару лет: во втором месяце 2017 года емкость Казнета стала больше почти на 1400 доменов. Последний раз подобная цифра была зафиксирована в ноябре 2014 года. Таким образом, по итогам февраля в национальном доменном пространстве зарегистрировано 129540 сайтов.

Наконец, по итогам марта Казнет, словно испугавшись такого темпа на старте года, несколько притормозил, потеряв 6 доменов в зоне .KZ (позиция по домену .ҚАЗ осталась неизменной). Таким образом, емкость Казнета по итогам первого квартала составила 129536 доменов. Еще немного и отечественный сегмент Сети выйдет за пределы 130 тысяч доменов.

Уступит ли Казнет Узнету?

Несмотря на такой рекорд, он скорее локальный, чем системный — Казнет остается существенно недооцененным. И здесь интересно было бы взглянуть на плотность доменов на душу населения и сравнить с тем, что происходит в России, в мире, а также у соседей по Центральной Азии. В Российской Федерации зарегистрировано 6,46 млн доменов в зонах RU, РФ и SU. Получается что-то около 4,4 домена на 100 россиян. Общемировая статистика говорит о том, что в среднем на 100 жителей Земли приходится примерно 13 доменов. В Казнете плотность активных доменных имен — 0,74 домена на 100 казахстанцев. Это почти в 6 раз меньше, чем в России и в 17,6 раз меньше, чем в среднем по миру.

В Узбекистане с этим параметром ситуация обстоит предсказуемо хуже — в республике на 1000 жителей приходится лишь 1 домен (плотность доменов — 0,1 на 100 жителей республики). В Кыргызстане — не намного лучше — 0,14 домена на 100 жителей республики.

И несколько слов о перспективах Узнета. Уже сейчас в республике количество пользователей интернета существенно выше, чем в Казахстане (13 млн против 8,4 млн), при этом, по количеству доменов Узбекистан отстает более, чем в 4 раза. Очевидно, что драйвером для его развития может стать либерализация во всех отраслях республики. Если это произойдет, то Узнет отреагирует одним из первых, а последующие несколько лет бурного развития превратят его в лидера среди локальных сегментов Сети в Центральной Азии. Это к слову о короне, с которой Казнет в этот момент и распрощается.