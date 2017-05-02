Samsung Galaxy S8/S8+ приглашает на грандиозный фестиваль в Казахстане

Долгожданные смартфоны от Samsung можно потестировать в эту субботу, 6 мая, в Ледовом дворце «Алматы Арена». Там же состоится концерт Егора Крида и группы IOWA, а также казахстанских музыкантов – команды Ninety One и Moldanazar.

«Фестиваль без границ!» — под таким многообещающим лозунгом планируется проведение грядущей вечеринки в честь флагманских смартфонов Samsung. «Без границ» — потому что у экрана практически полностью отсутствуют боковые рамки, при этом сам дисплей изогнут с обеих сторон.

На казахстанской презентации представители Samsung Electronics подробно расскажут гостям об уникальных преимуществах новинок и продемонстрируют передовые функции смартфонов. Участники мероприятия также смогут протестировать возможности устройств лично.

Помимо знакомства с «виновниками» торжества — Galaxy S8/S8+, организаторы обещают посетителям море развлечений. В частности, планируется концерт популярных артистов и ярких музыкальных групп. Первыми вечеринку зажгут казахстанские команды Moldanazar (синди-поп, фанк, инди-рок) и Ninety One, известная своим творчеством в новом жанре Q-pop (Qazaq pop), берущим свое начало из популярного направления К-pop (Korean pop). В составе зарубежных хедлайнеров — российский певец Егор Крид, белорусская музыкальная группа IOWA, выступающая в жанрах инди-поп, современный ритм-н-блюз.

Кроме того, в программе мероприятия интересные конкурсы и приятные подарки. Кульминацией вечеринки станет розыгрыш смартфонов Galaxy S8. По окончанию презентации посетители на специальном автобусе смогут бесплатно добраться до центра Алматы.

Расписание мероприятия:

С 14:00 до 18:00 — конкурсы и подарки

С 18:00 до 23:00 — концерт, розыгрыш смартфонов Galaxy S8

Вход свободный. Билеты будут выдаваться перед мероприятием (начиная с 14:00)

Подробности казахстанской презентации можно узнать на сайте s8fest.kz.