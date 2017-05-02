В Казахстане открылся завод по производству радиолокационной техники

При реализации проекта планируется достичь более 70% уровня локализации.

В Алматинской области с участием вице-министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Армана Рамазанова открылось совместное казахстанско-французское предприятие по производству трех координатных радиолокационных станций сантиметрового диапазона волн «Groud Master 400» (казахстанский индекс «НУР»).

Участники данного проекта — ТОО «Специальное конструкторское-технологическое бюро «Гранит», входящее в состав АО «НК «Казахстан инжиниринг» и компания «Талес» (Франция), подписавшие двусторонний меморандум о производстве трехкоординатной радиолокационной станции сантиметрового диапазона волн «Groud Master 400» в Казахстане.

Подобный проект осуществляется впервые в Центральной Азии для обеспечения нужд казахстанской армии, а также государств этого региона. При его реализации планируется достичь более 70% уровня локализации, комплектуя производственные станции узлами, агрегатами, средствами связи и специальной автомобильной техникой, выпускаемыми на территории республики. На ТОО «Гранит-Талес Электроникс» создаются более 150 рабочих мест, предусматривается трансферт технологий.

Планируемая к производству в Казахстане радиолокационная техника является по своим тактико-техническим характеристикам одной из лучших в мире, предназначена для радиолокационной разведки и контроля воздушного пространства.

В 2014 году предприятие поставило опытный образец станции в Министерство обороны Республики Казахстан, дальнейшие войсковые испытания на различных полигонах войсковых частей Вооружённых Сил страны подтвердили все заявленные технические характеристики. Отмечается, что в рамках проекта возможно также освоение производства перспективных типов радиолокационной техники.