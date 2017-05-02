4G придет во все областные центры Узбекистана в 2017 году

Пока сеть 4G работает только в столице.

В ближайшие годы драйвером роста широкополосного доступа в Узбекистане будут мобильные сети. Сейчас количество абонентов мобильного интернета — более 13 млн человек, фиксированным ШПД пользуются всего 1,8 млн граждан республики. Сеть 4G пока работает только в столице, но до конца года охватит все областные центры. Еще одним фактором влияния может стать тарификация услуг связи и интернет-доступа в национальной валюте, которая стартует с 2018 года, передает Digital Report.

О тенденциях развития узбекского сегмента интернета было рассказано в рамках IV Международной конференции Usenet 2017 в Ташкенте. Знаменательно, что в этом году на открытии впервые присутствовал и.о. министра по развитию информационных технологий и коммуникаций (МРИТиК) Республики Узбекистан Шерзод Шерматов, который отметил, что министерство открыто для общение с бизнесом, как того требует время. Это говорит о растущем значении возможностей ИКТ для госсектора и внимании, которое правительство начинает уделять отрасли. В ходе конференции также обсуждались вопросы развития цифровой экономики, электронной коммерции, мобильных технологий.

Нынешнее состояние и основные направления развития интернета в стране обозначил руководитель агентства Ledokol Group Дильшод Музаффаров. По его словам, в Узбекистане интернет уверенно догоняет ТВ по доле медиапотребления. Активная ежедневная аудитория Facebook и Instagram в стране составляет более 1,2 млн пользователей, аудитория YouTube — более 2 млн, ежедневно основными поисковыми сервисами пользуются более 2,1 млн человек в стране. Google операжает «Яндекс», так как большинство входит в интернет с устройств под управлением ОС Android.

Топ-10 сайтов в Узбекистане, по данным сервиса Alexa, составляют Google, Яндекс, YouTube, Facebook, Daryo.uz, Kun.uz, Uff.uz (местные узбекскоязычные интернет-ресурсы), «Одноклассники» и Instagram. Среди мессенджеров уверенно лидирует Telegram, Imo, Facebook Messenger, WhatsApp и Viber.

По данным на конец марта 2017 года, количество пользователей услуг телефонии в Узбекистане составляет 24,78 млн, из них 21,78 млн — клиенты мобильной связи, фиксированной телефонией в стране охвачено 2,8 млн семей. Количество интернет-пользователей составляет 13,1 млн человек, из них выходят в Сеть по фиксированным каналам 1,8 млн. В свою очередь, IP-телефонией пользуются 150 тыс. абонентов.

В обсуждении перспектив развития мобильного ШПД в 2017-2021 годах приняли участие заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций РУз Умиджон Аъламов и генеральный директор Unitel (ТМ «Билайн») Дмитрий Шуков. Аъламов, говоря о развитии cетей четвертого поколения отметил, что уже все узбекские операторы мобильной связи активно строят LTE-сети. Размеры суммарных инвестиций в данный сегмент составляют сотни миллионов долларов. «До конца года все операторы страны будут иметь сети 4G во всех областных центрах», — сказал замминистра. Сегодня в Узбекистане работают 4 мобильных оператора стандарта GSM: Unitel (10 млн абонентов), UMS (более 2 млн абонентов), Uzmobile GSM (более 1 млн абонентов), Ucell (9 млн абонентов). Еще один оператор работает в стандарте CDMA — Perfectum с 1 млн абонентов.

Шуков подтвердил, что до конца 2017 года все областные центры страны будут охвачены сетями четвертого поколения от Unitel. «Стоимость проекта составляет десятки миллионов долларов», — отметил он. Сегодня оператор оказывает услуги 4G в Ташкенте, у компании 178 базовых станций (БС) LTE. Средняя скорость передачи данных в сети, по оценке самой компании, составляет около 10 Мб/с. В 2016 году объем данных в расчете на одного пользователя сети Unitel возрос 1,6 раз.

Спикеры коснулись и сегмента интернета вещей. По словам Шукова, для развития М2М-направления компания ждет спроса на эти сервисы со стороны корпоративных клиентов. «Уже сейчас все больше бизнесов требуют надежные высокоскоростные сети обмена данными. Как только такие проекты появятся, мы начнем предлагать соответствующие решения», — пояснил он. Смежным является вопрос развития 5G-сетей, пользователями которых в основном являются не люди, а М2М-устройства. «5G — это наше будущее. В следующем году в Сеуле во время Олимпиады запустят 5G. Посмотрим, как будет это работать», — осторожно заметил глава Unitel.

Замминистра, говоря о взаимоотношениях регулятора и операторов мобильной связи, подчеркнул: «Регулятор делает все, чтобы облегчит работу операторов. Мы уже собрали предложения телекомов по облегчению процедур, связанных с запуском базовых станций, а также по снижению требований к излучению базовых станций (в Узбекистане одни из самых строгих требований к допускаемому излучению БС) и уже готовимся внести их на рассмотрение в правительство».

Шуков отметил, что одним из важных и перспективных направлений совместной работы оператора с регулятором отрасли является сокращение сроков легализации базовых станций. «Безусловно, это не должно происходить в ущерб качеству, но в принципе процедура оформления может и должна занимать меньше принятых сейчас 6-9 месяцев. Это очень долго. То же самое касается пересмотра неактуальных на сегодня санитарных правил и норм, ограничивающих и замедляющих развитие индустрии в целом», — добавил он.

Аъламов в ответ заметил, что работа МРИТиК строится в немалой степени на создании условий для эффективной работы операторов. Там, где это возможно, регулятор старается идти навстречу компаниям, ускоряя запуск вводимых ими в строй антенн. Кроме того, министерство стремится отойти от устаревших нормативов уровня излучения базовых станций в 2,5 мкВт/см2 — с учетом того, что во многих странах с высоким уровнем развития ИКТ данный показатель выше в 20-30 и более раз.

До конца года в Узбекистане будет выработано решение по переводу мобильных операторов и интернет-провайдеров на тарификацию услуг в национальной валюте. «К нам поступает множество обращений от граждан относительно того, что мобильные и интернет-провайдеры устанавливают цены на свои услуги в условных единицах. При этом из-за постоянно растущего курса стоимость сервисов также постоянно растет. Мы планируем решить эту проблему к концу текущего года», — заявил замминистра.

Перевод тарификации на национальную валюту, по мнению Аъламова, потребует колоссальных вложений. «Тем не менее, согласно стратегии действий, на тарификацию в национальной валюте перейдут все: и мобильные операторы, и интернет-провайдеры. Решение будет разработано до конца года и начнет осуществляться в следующем году», — отметил он.

Регулятор также рассматривает внедрение MNP (сервис сохранения номера при смене мобильного оператора). В свою очередь, Шуков заявил, что сейчас актуальность услуги MNP немного снизилась: «С распространением смартфонов и развитием мессенджеров мобильный номер не так уже важен для абонента».