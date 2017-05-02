Центр обработки данных запустит «Кыргызтелеком» в 2017 году

ЦОД будет гарантировать безопасность и сохранность информации по стандартe TIER III.

«Кыргызтелеком» на основе своей материально-технической базы планирует в 2017 году запустить центр обработки данных (ЦОД), с помощью которого будет обеспечиваться бесперебойная работа серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам Сети. Глава оператора связи Нурлан Мадаминов подчеркнул, что ЦОД будет гарантировать «безопасность и сохранность информации по общепризнанным мировым стандартам (TIER III), при этом уровень доступности услуг составит не менее 99,997%», передает Digital Report.

Рассказывая о том, как будут распределяться мощности ЦОДа, он отметил, что на серверах будут размещен такие проекты, как «Безопасный город», «Электронное правительство», кроме того, ресурсы ЦОДа будут использоваться для оцифровки архивов и документов.