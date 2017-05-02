В Узбекистане качество услуг мобильной связи протестируют в передвижных лабораториях

Uzmobile с помощью мобильных лабораторий планирует определять, соответствуют ли стандартам услуги сотовой связи.

Передвижные лаборатории для тестирования качества услуг сотовой связи появятся в Узбекистане. Инициатором проекта выступает национальный оператор мобильной связи Uzmobile. Передвижные измерительные комплексы будут оснащены финским оборудованием, позволяющим контролировать качество во всех современных мобильных стандартах — CDMA 450, 2G/3G/4G, а также сертифицированными измерительными системами Nemo Invex II, предает Digital Report.

Мобильные лаборатории будут курсировать по всей территории республики, проводя замеры. В планах оператора значится и проведение драйв-тестов, с помощью которых будет проверяться качество мобильной связи при движении на улицах, вдоль трасс и железных дорог, в туннелях, а также в пешеходных зонах и внутри помещений. Специалисты отмечают, что результаты измерений помогут компании проводить оптимизацию сети в разных стандартах мобильной связи.

Пользовательская база госоператора насчитывает более 1 млн абонентов. В ближайшие пять лет Uzmobile планирует нарастить ее до 11 млн. В 2017 году по стране будут введены в эксплуатацию более 1,5 тыс. новых базовых станций, которые обеспечат связью как областные центры, так и отдаленные районы республики.