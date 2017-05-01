«Казахтелеком» направит 30% чистого дохода на выплату дивидендов

Решением общего собрания акционеров компании, на выплату дивидендов за 2016 год зарезервировано почти 4,5 млрд тенге.

Решением общего собрания акционеров компании, на выплату дивидендов за 2016 год зарезервировано почти 4,5 млрд тенге. Согласно распространенному документу, данная сумма составляет 30% от чистого дохода национального оператора (почти 14,9 млрд тенге) за вычетом прибыли от прекращенной деятельности. Таким образом, размер дивидендов на одну простую акцию составит 404,57 тенге.

Напомним, что по итогам 2015-го «Казахтелеком» выплатил почти 332 тенге в качестве дивидендов на одну простую акцию (15% консолидированного чистого дохода, около 3,66 млрд тенге).

По мнению экспертов, увеличение доли от чистого дохода, подлежащей выплате акционерам в виде дивидендов вдвое — с 15% в 2015 году до 30% в 2016-м — это попытка повысить привлекательность акций для потенциальных акционеров в ходе SPO, которое, возможно, состоится уже в этом году.

Простые акции компании практически не отреагировали на решение собрания акционеров компании, и на момент написания заметки котируются на отметке ниже 16 тысяч тенге за бумагу. 2017 год они начали на отметке 14,5 тысяч тенге.