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«Казахтелеком» направит 30% чистого дохода на выплату дивидендов

Решением общего собрания акционеров компании, на выплату дивидендов за 2016 год зарезервировано почти 4,5 млрд тенге.

1 мая 2017 22:02, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь

Решением общего собрания акционеров компании, на выплату дивидендов за 2016 год зарезервировано почти 4,5 млрд тенге. Согласно распространенному документу, данная сумма составляет 30% от чистого дохода национального оператора (почти 14,9 млрд тенге) за вычетом прибыли от прекращенной деятельности. Таким образом, размер дивидендов на одну простую акцию составит 404,57 тенге.

Напомним, что по итогам 2015-го «Казахтелеком» выплатил почти 332 тенге в качестве дивидендов на одну простую акцию (15% консолидированного чистого дохода, около 3,66 млрд тенге).

По мнению экспертов, увеличение доли от чистого дохода, подлежащей выплате акционерам в виде дивидендов вдвое — с 15% в 2015 году до 30% в 2016-м — это попытка повысить привлекательность акций для потенциальных акционеров в ходе SPO, которое, возможно, состоится уже в этом году.

Простые акции компании практически не отреагировали на решение собрания акционеров компании, и на момент написания заметки котируются на отметке ниже 16 тысяч тенге за бумагу. 2017 год они начали на отметке 14,5 тысяч тенге.

Акции Казахтелекома - цена и объем торгов