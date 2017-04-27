«Казахтелеком» запустит первый в Казахстане Центр по борьбе с киберугрозами

«Казахтелеком» и российская компания Solar Security подписали меморандум о партнерстве и взаимодействии в области продвижения услуг по кибербезопасности.

В рамках специализированной конференции SOC Forum Astana, посвященной вопросам создания и эксплуатации центров мониторинга и реагирования на инциденты, АО «Казахтелеком» и российская компания Solar Security подписали меморандум о партнерстве и взаимодействии в области продвижения услуг по кибербезопасности. Меморандум подразумевает создание центра мониторинга и реагирования на кибератаки, что, по словам сторон, позволит вывести обеспечение безопасности интернет-соединений и передачи данных на новый уровень. Кроме того, стороны также выразили намерение по созданию и развитию соответствующего бизнес-направления, мотивируя это высоким спросом на подобные услуги среди крупных компаний как в Казахстане, так и в России.

«Большинство компаний и мировых корпораций уделяют информационной безопасности особое внимание и защита данных, предотвращение киберугроз и попыток получения информации злоумышленниками становятся одним из приоритетных направлений обеспечения безопасности. Введение в эксплуатацию центра позволит обеспечить мониторинг и оперативное управление информационной безопасностью наших клиентов, поскольку стартовый перечень сервисов включает в себя: мониторинг и реагирование на кибератаки, защиту онлайн-сервисов, контроль защищенности, поиск уязвимостей, оповещения о киберугрозах. По мере развития рынка перечень сервисов будет расширяться», — отметил главный технический директор АО «Казахтелеком» Александр Лезговко в ходе подписания меморандума. По его словам, создание центра не потребует дополнительной инфраструктуры: внедрение систем для киберзащиты и создание центра планируется развернуть на существующей базе, учитывая опыт по внедрению Единого центра управления сетями телекоммуникаций, который был запущен АО «Казахтелеком» в начале текущего года.

Как отметили и в АО «Казахтелеком», и в Solar Security, внедрение в Казахстане системы кибербезопасности обусловлено задачами по обеспечению информационной безопасности на всех уровнях, а также защиты неприкосновенности частной жизни граждан при использовании информационно-коммуникационных технологий.

«Благодаря стратегическому сотрудничеству „Казахтелеком“ и Solar Security казахстанские компании получат возможность использовать передовые сервисы по защите от киберугроз. Кроме того, мы ожидаем, что эти услуги будут очень востребованы в государственном и финансовом секторе, поскольку именно они чаще всего являются объектами кибератак. Накопленный опыт, систематизированные правила и сценарии выявления кибератак, которые Solar Security предоставит в распоряжение „Казахтелекома“, позволят выявлять угрозы на раннем этапе и заблаговременно применять меры по защите от нападений в киберпространстве», — считает генеральный директор компании Solar Security Игорь Ляпунов. Согласно предварительной договоренности, центр планируется запустить в эксплуатацию до конца текущего года.

В панельной сессии и дискуссиях приняли участие представители госорганов, банков, коммерческих структур и ИТ-компаний.