Абоненты activ могут купить билеты на сайте Kassir.kz с баланса абонентского номера

Билеты приобретаются по заявленной на сайте цене без дополнительных комиссий.

Планируйте свободное время вместе с activ. Теперь билеты в кино, театр, на концерт или на другие мероприятия сервиса kassir.kz можно легко купить с баланса абонентского номера activ. Купить билет можно после оформления заказа и выбора варианта «Оплата с баланса activ». Затем надо ввести адрес электронной почты и номер телефона activ, с баланса которого совершается покупка. Для оплаты билета на балансе номера должна быть необходимая сумма. После этого абоненту придет SMS с номера 7701. Для подтверждения оплаты отправьте в ответ бесплатное SMS с цифрой 1. При списании средств с лицевого счета абонента придет сообщение с номером оплаты. С помощью этого номера легко проверить покупку на сайте Check.activ.kz.

«Перед 28-ой зимней универсиадой АО „Кселл“ запустило возможность покупки билетов на соревнования с баланса абонентского номера. Многие клиенты воспользовались этой комфортной оплатой, и мы получили положительный отклик. Теперь эта услуга доступна и на другие мероприятия сервиса Kassir.kz. Внедрение сервисных и технологических решений в области мобильных финансовых услуг является одним из приоритетов нашей компании, и в будущем мы планируем продолжать работу в этом направлении», — прокомментировал Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл».

Билеты приобретаются по заявленной на сайте цене без дополнительных комиссий. Подробнее по ссылке.