Группа компаний UTTC представила новые ИТ-решения в Алматы

Среди новинок — беспроводные решения Mimosa Networks, сетевое оборудование Ubiquiti Networks, а также решения нового вендора RedLine Communications.

20 апреля группа компаний UTTC провела в Алматы конференцию для заказчиков «Объединяя мир: новые решения для нового поколения», которую посетили ведущие специалисты и руководители отраслевых ИТ-компаний региона. Открывая мероприятие, Ерлан Мейрамбаев, директор по продажам компании UTTC, поприветствовал участников и презентовал предлагаемые компанией решения нового поколения для организации качественной сетевой инфраструктуры и обеспечения ее безопасности.

Вадим Скуйбида, продакт-маркетинг-директор UTTC, представил участникам конференции беспроводные решения компании Mimosa Networks — нового производителя на казахстанском ИТ/Телеком рынке.

Компания Mimosa Networks является разработчиком беспроводных точек доступа с максимальной пропускной способностью и нагрузкой — устройства способны поддерживать работу более 250 одновременных клиентов и контролировать их с облака. Точки доступа Mimosa позволяют строить максимально производительные беспроводные сети, составляющие сильную конкуренцию традиционным проводным сетям, в чем уже убедились некоторые партнеры компании UTTС, и продолжают успешно использовать данное оборудование.

На сегодня портфель компании Mimosa содержит три серии точек — серия «B» (Backhaul) для обеспечения соединений точка-точка на больших расстояниях, серия базовых станций — «A» (Access), предназначенных для передачи данных как стационарным клиентским точкам, так и пользовательским клиентским устройствам, и серия «C» (Client) из клиентских устройств для этих базовых станций.

Также Вадим рассказал об очень популярном сетевом оборудовании Ubiquiti Networks для провайдеров беспроводного доступа. За 10 лет работы на мировом рынке беспроводных технологий компания уже успела зарекомендовать себя как проверенного производителя и одного из наиболее востребованных и надежных поставщиков беспроводных Wi-Fi технологий. На сегодня бюджетное оборудование Ubiquiti уже широко используется как обычными пользователями, так и крупными предприятиями по всей территории Казахстана.

Кроме того, участникам были представлены решения нового вендора в портфеле группы компаний UTTC — RedLine Communications. Благодаря возможности полной интеграции с системой SCADA, широкому частотному спектру и различным вариациям полос, сетевое оборудование RedLine может использоваться при построении безопасных мобильных сетей (например, для частного использования или использования на транспортных средствах), сетей быстрого развертывания (аварийное восстановление, безопасность событий) и сетевого контроля (подтверждение личности, удаленный доступ к базам данных, управление и мониторинг, и сотрудничество с наземными службами).

Особый интерес участников конференции вызвали решения для защиты от DDoS атак компании Corero Network Security. Компания разработала ряд решений для обеспечения комплексной защиты от новейших видов кибер-угроз, включая атаки сетевого и прикладного уровней, а также направленные угрозы на серверы и попытки доступа с IP адресов. Кроме оборудования для обеспечения безопасности сети, компания разработала приложения для составления аналитических отчетов по сетевой активности пользователей, благодаря которым сотрудники могут постоянно отслеживать уровень защиты сети, своевременно реагировать на вторжения и предотвращать утечки данных.

Конференцию также посетили представители компании Skylane Optics, которые подробно рассказали о преимуществах решений Skylane — оптических трансиверах для передачи данных в беспроводных сетях, а также трансиверах для гибридного кодирования данных.

Оборудование Skylane Optics обладает высокой работоспособностью, полностью совместимо с сетевым оборудованием различных вендоров, позволяет создавать мультивендорные модульные структуры, а также поставляется с гарантией от 12 до 36 месяцев.

В завершение конференции Михаил Рукосуев, региональный менеджер по технической поддержке продаж компании HPE Aruba, провел обзор решения HPE Aruba ClearPass — единого и целостного решения, которое предоставляет функции мониторинга, управления политиками и автоматизации процессов, а Ахмед Томбак, Engineering Team Leader, Kazbim, навел ряд примеров успешного внедрения и использования данного решения на территории Казахстана.

Получить презентации и задать вопросы по интересующим вас производителям возможно у директора по продажам компании UTTC в Казахстане — Ерлана Мейрамбаева (+7-701-720-1238, +7-707-720-1238).