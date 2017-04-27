Объем операций с электронными деньгами вырос в 3,5 раза в 2016 году

Для населения на рынке представлено 16 систем электронных денег.

За 2016 год объем произведенных операций с использованием электронных денег казахстанских эмитентов на территории Казахстана составил 43,3 млн транзакций на сумму 154,2 млрд тенге. По сравнению с 2015 годом количество операций увеличилось в 2,7 раз, а сумма — в 3,5 раз.

Платежи в пользу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с использованием электронных денег составили в 2016 году 130,4 млрд тенге. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — в 3,4 раза.

По состоянию на 1 января 2016 года количество электронных кошельков, по которым возможно совершение операций, составляло 2 943 477 единиц, а к 1 января 2017 года этот показатель составил 5 913 356 кошельков, т.е. в среднем на каждого казахстанца приходится 0,3 электронных кошелька. При этом в 2016 году было выпущено (эмитировано) электронных денег на сумму 129,7 млрд тенге. На 1 января 2017 года электронные деньги в Казахстане выпустили 11 коммерческих банков, при этом для населения на рынке было представлено 16 систем электронных денег.