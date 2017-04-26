Финансовый водоворот: регуляторы, банки и финтех

Конференция Risk Challenge MICRO-2017 прошла под лозунгом «Цифровой Казахстан. Микрофинансирование».

О том, что в «королевстве» денег не все в порядке, знают, пожалуй, все. Это общий дискурс, который адресуется в сторону важнейшего сектора экономики Казахстана. Но, как выяснилось, он еще и очень консервативен. Вкупе с неповоротливостью регуляторов, это может отложить ответ на инновационный запрос со стороны потребителей в долгий ящик. Впрочем, надежда есть.

Об этом говорил в своей вступительной речи и Руслан Омаров, генеральный директор «Первого кредитного бюро», открывая конференцию Risk Challenge MICRO-2017, которая, кстати, прошла под лозунгом «Цифровой Казахстан. Микрофинансирование». «Мы готовы помочь реализовать ряд основополагающих проектов для отрасли, например, в части удаленной идентификации, без которой дальнейшее развитие дистанционных финансовых услуг видится проблематичным. Это фундамент, на котором будет строиться вся дальнейшая эволюция. Мы готовы сделать реестр банковских гарантий на блокчейне. За свой счет либо на основе ГЧП. Мы говорим, но нас не слышат», — резюмирует он.

Гани Узбеков, ранее председатель правления Capital Bank, а ныне эксперт в области банкинга и инноваций, поддерживает тональность, заданную Русланом Омаровым: «Банки инвестировали слишком много в филиалы, и они продолжают поддерживать эту инфраструктуру — все должно лежать на столе, в бумажном виде. Есть большая проблема с ЭЦП. Если упростить эту систему, то процесс пойдет», — говорит он. По его словам, ЭЦП — это корневая услуга финансовых услуг. При этом законодательство существенно отстает от требований бизнеса. «Задача финтеха в том, чтобы разрабатывать технологические решения, которые, в свою очередь, помогли бы нам продвинуться в этом вопросе. Основное преимущество банков — это наличие лицензии. Пока это сдерживает финтех», — считает эксперт.

По его словам, финтех-первопроходцы появятся вскоре и в Казахстане. Это вопрос времени.

Финтеху нужны понятные правила игры: между молотом и наковальней

Ерлан Смайлов, исполнительный директор «Казахстанской Ассоциации Финтех» говорит о том, что «нам необходимо договариваться, консолидировать общую повестку, которая способствовала бы долгосрочному развитию финансового рынка». Финтех уже вырос из коротких штанишек — это зрелый сегмент финансового рынка, который обслуживает порядка 400 тысяч заемщиков.

По словам исполнительного директора «Казахстанской Ассоциации Финтех», рынок активно растет, при этом барьеры входа и риски довольно низкие: «В ближайшее время еще 10 финтех-компаний планирует выйти на рынок Казахстана». С другой стороны, в ассоциации откровенно расстроены тем, что некоторые игроки используют «хищнические способы ведения бизнеса». Массовые жалобы, по его словам, могут конвертироваться в действия регуляторов. В ассоциации не хотели бы такого сценария развития. «К чему приведет жесткое регулирование? Потребитель пойдет на серый рынок, там, где он не защищен. Есть такая регуляторная песочница — дать возможность нам ошибиться, исправиться», — говорит Ерлан Смайлов. Финтех, по его словам, это драйвер несырьевого роста — следующая точка. И этот тренд будет подпитываться сменой ландшафта — ростом проникновения интернета и смартфонов.

Алексей Сидоров («Кредит24») рисует портрет клиента финтех в Казахстане. «Люди, которые приходят к нам, просто не имеют кредитной истории. Как правило, это молодежь, она еще не обзавелась семьей. 2/3 аудитории зарабатывает ниже среднего — не более 140 тысяч тенге. У этой аудитории почти нет собственности, около 60% не имеют своего собственного жилья. География — 70% нашей аудитории — живут не в городах. Это очень важная информация, она доказывает, что люди не имеют доступа к кредитованию в регионах. И мы удовлетворяем этот спрос».

Нет сомнений, что финтех — не только быстрый и шустрый, он еще и в локомотиве инноваций. Решения здесь если уже и не поражают воображение, то приятно удивляют.

Психометрический скоринг, нейросети и P2P

То, что инновации действительно являются парадигмой финтеха — становится понятным даже при беглом ознакомлении с предложенными решениями для отрасли. Андрей Петков («Честное слово») рассказал, как в сервисе онлайн-кредитования автоматизировали вопрос работы с коллекторами. «Сначала мы вручную распределяли заказы для коллекторских агентств, в зависимости от истории работы с ними. Но позже пришли к тому, чтобы автоматизировать этот процесс с помощью собственного ПО, без участия сотрудников». Рано или поздно эти инновации будут востребованы и в Казахстане — сейчас, по мнению Андрея, около 35% кредитов в республике являются невозвратными. Второй кейс от «Честного слова» связан с собственным антифрод-решением, которое позволяет избежать мошенничества при работе с платежными картами.

Индира Кенесарина («Робот Займер») рассказывает о том, как привлечь инвестиции в онлайн-кредитование. Учитывая, что финтех испытывает недостаток фондирования, кейс вызвал большой интерес. В «Робот Займер» реализовали проект RoboCash, благодаря которому привлекаются инвестиции частных кредиторов из Испании, Казахстана и России. «Сегодня в системе RoboCash зарегистрировано 246 инвесторов», — говорит она.

Далее акцент Risk Challenge MICRO-2017 уходит в сугубо технологический срез. Мария Вейхман (Scorista) рассказывает о риск-менеджменте на аутосорсинге. И как бы непривычно это не звучало, на цифрах показывает, что это работает. «Scorista, благодаря узкой специализации, имеет высокую предсказательную силу. Мы видим, что рынки и в России, и в Казахстане очень похожи, то есть, регулирование отрасли начинается, усиливается конкуренция, но в тоже время растет количество займов. Но есть и плохие вещи — качество заемщика ухудшается, будет увеличиваться фрод». По ее словам, решение не призвано поменять команду МФО, оно лишь дополняет ее с технологической стороны. «В среднем Scorista повышает эффективность работы компании на 40%, а к 2020 году около 50% МФО перейдут на рисковиков на аутсорсе», — утверждает Мария.

В FICO (EFL) предложили решение в области психометрического скоринга, который позволяет предсказать дефолт заемщика, не имеющего кредитной истории. «Мы можем оценить любого заемщика на основе его внутренних качеств, и доказали, что психометрический скоринг действительно эффективен. Мы предлагаем потенциальному заемщику поиграть в финансовые игры. И на их основе рассчитываем скоринг, который оценивает склонность к рациональному поведению, склонность к мошенничеству», — говорит Елена Конева.

Разработчики отечественной системы бизнес-анализа Landau утверждают, что система позволяет в течение 30 секунд проанализировать данные, работая как с официальной системой отчетности, так и с неофициальной. «В первый же день подключения Landau позволяет поднять производительность в 10 раз», — утверждает сооснователь компании Искандер Мутушев.

На этом технологическая эйфория не заканчивается. По словам Дмитрия Коломиец, руководителя отдела продаж компании «Аксиоматика», скоринг-решение компании использует десятки источников информации. «Через 10 лет мы будем говорить про нейроинтерфейсы. Информации будет в миллионы раз больше и важна будет скорость ее обработки», — предсказывает представитель «Аксиоматики».

Асем Нургалиева (ПКБ) рассказывает о кейсе FCB Telco Verification, который реализован с помощью компании «Кселл». «Все понимают, что телеком-данные можно использовать в скоринге, но мы вязнем в юридических вопросах. Пока мы хотели работать с одними данными, улаживая юридические моменты, поняли, что данные, которые мы собирали, уже неактуальны. Сейчас мы пытаемся понять, можно ли данные использовать для верификации», — рассказывает она детали проекта. По словам Асем Нургалиевой, сегодня верификация ПКБ по номерам мобильных телефонов насчитывает 15 параметров — активность, время жизни номера, геоданные, круг общения и т.д. Согласие абонента на обработку данных осуществляется по SMS. «В мае мы начнем пилот, а осенью выходим с этим продуктом на рынок», — делится она планами.

Завершает список технологических решений проект Visionlabs — распознавание лиц — в финансовой сфере. Сегодня это направление, по словам Эдуарда Моссаковского, развивается очень быстро: магазины без касс, распознавание лиц в общественном транспорте. Весьма скоро подобные технологии придут и в финансовый сектор, и в госсектор для доступа к электронным услугам и т.д.

И как же без стартапов

В списке представленных стартапов, презентация которых состоялась тут же на Risk Challenge MICRO-2017 (FCBK PilotOn), есть система машинного обучения, ориентированная на предотвращение мошенничества в финансовой сфере (Verigram), кредитный агрегатор MOZQ, собирающий и обогащающий скорингом лиды, платформа сравнительной оценки недвижимости вторичной рынки (AlterIndex), кредитный брокер Credit One и Ules — кредитная фабрика — облачное решение SaaS. Победителем FCBK PilotOn стала платформа AlterIndex.

Неструктурированные заметки

Очевидно, что консолидированное мнение, постулат о том, что финтех является лидером как с точки зрения технологических решений, так и с точки спроса на них, и более того, по скорости внедрения, априори не нуждается в доказательствах. Спектр решений способен удивить даже опытного финансиста, причем, количество их растет в геометрической прогрессии. С другой стороны, как можно заметить, регуляторы пока не готовы поддержать этот тренд. И это для отрасли является сдерживающим фактором.

Напомним, что уже 26 мая состоится отраслевая конференция PROFIT Finance Day, где одним из важных топиков станет финтех.