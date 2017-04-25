НИИ Казахстана начали разработку боевого робота

Первым проектом военно-научного центра стал опытный образец беспилотного летательного аппарата.

Министр обороны Сакен Жасузаков в ходе правительственного часа в мажилисе парламента РК сообщил, что научно-исследовательские институты Казахстана начали разработку боевого робота, передает «Казахстанская правда».

«Первым проектом нашего военно-научного центра стал опытный образец беспилотного летательного аппарата. Когда его создали, я посмотрел и дал команду для того, чтобы провели с ним войсковые испытания. То есть, фактически, уже возможно что-то производить. Сейчас идет работа над проектом боевого робота», — отметил министр.

Кроме этого, Казахстан планомерно приобретает и испытывает беспилотные летательные аппараты.