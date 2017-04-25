Новинка станет отличным решением, позволяющим внедрить поддержку двухфакторной аутентификации с использованием технологии динамических паролей.

Компания AkNur Security представила на казахстанском рынке новый продукт — OTP card, токен для генерации одноразовых паролей, выполненный в удобном формфакторе. Новинка станет отличным решением, позволяющим внедрить поддержку двухфакторной аутентификации с использованием технологии динамических паролей для любых компаний, где необходимо защитить персональные данные, обеспечить безопасный доступ или транзакции.

OTP (One Time Password) токены представлены сегодня широким спектром различных устройств, включая портативные брелоки eToken PASS. Новый продукт от AkNur Security обладает теми же свойствами, что и привычные токены, но при этом выполнен в формате банковской карты. Токен не занимает много места, его можно хранить в бумажнике, вместе с обычными платежными картами, или в визитнице. При использовании OTP card не требуется наличие портов, драйверов или ридеров — сгенерированный пароль отображается на дисплее карты и может быть введен в любое мобильное устройство или компьютер.

«Наша компания представлена на казахстанском рынке более 15 лет. Основные решения, которыми мы занимаемся — это различные средства аутентификации. Учитывая, что мобильный банкинг уже давно запущен для физлиц и сейчас запускается для юридических лиц, необходимо удобное решение для обеспечения безопасности. В связи с этим наша компания представила на казахстанском рынке OTP-карты. Это аналог eToken PASS. Различия только в том, что это другой форм-фактор: решение выпускается в виде банковской карты. Носить с собой брелок с токеном, пультом от сигнализации и ключами от авто, дома и офиса неудобно. OTP card можно положить в портмоне или даже в чехол телефона. Генерация одноразового пароля здесь происходит так же легко, всего лишь одним нажатием клавиши. Подобные ключи применяются в госсекторе, в банках второго уровня, в системах дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц. В настоящее время трудно не заметить тенденцию — с настольных компьютеров и ноутбуков все переносится в мобильные устройства, смартфоны и планшеты. Соответственно, мы также идем в ногу со временем и стараемся предложить нашим заказчикам более удобный вариант решения для обеспечения безопасности», — рассказал Александр Ким, управляющий директор AkNur Security.

OTP-карта оборудована кнопкой генерации одноразового пароля и дисплеем на основе технологии электронной бумаги (EPD), что позволяет не только сделать изображение на экране более комфортным для глаз в отличие от ЖК-дисплеев, но и увеличить срок службы встроенной батареи за счет значительно меньшего расхода энергии.

«Мы видим перспективу рынка, решение будет интересно банкам, различным финансовым организациям, госсектору, нацкомпаниям и корпоративному сектору. Словом — везде, где необходимо обеспечить безопасные транзакции, доступ сотрудников в систему, к корпоративным данным или корпоративный почте. Необходимость в OTP-картах уже есть, и со временем востребованность будет только расти. Чем хороша технология генерации одноразовых паролей? В последнее время часто мелькают сообщения об атаках на различные госструктуры, банки и их клиентов. Многие банки при дистанционном обслуживании для подтверждения транзакций используют либо отправку одноразового пароля посредством SMS, либо Push-уведомления. Такое решение не совсем удобно и безопасно, поскольку требует расходов на SMS, привязку клиента к определенному мобильному оператору, возникают трудности с обслуживанием клиентов в роуминге. Кроме того, современные смартфоны, так же как и компьютеры, подвержены уязвимостям — и SMS и Push-уведомления можно перехватить. Конечно, OTP-брелоки или OTP-карты не являются панацеей от всех бед и не закроют все проблемы, но они существенно снизят риск возникновения инцидентов», — говорит Александр Ким.

Немаловажный фактор — стоимость новинки. Как рассказали представители AkNur Security, она практически сопоставима с обычными OTP-ключами. Поэтому компании, которые захотят использовать новое решение, не почувствуют ценовую разницу при переходе на OTP-card.

«Эта технология не нова. Такие карты появились несколько лет назад. Но в то время они не получили широкого распространения в силу того, что рынок мобильного интернет-банкинга еще не был настолько развит, а также из-за достаточно высокой стоимости. Сегодня же стоимость OTP-ключа и OTP-карты практически одинаковы», — отметили в AkNur Security.