Полицейские Астаны будут выписывать электронные административные протоколы

Нововведение планируется запустить в июне 2017 года.

В июне 2017 в Астане в тестовом режиме планируется запустить электронный административный протокол. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 20-летия органов правовой статистики и специальных учетов генеральной прокуратуры РК, рассказал руководитель комитета надзорного органа Багдат Мусин, передает Today.kz.

Как стало известно, протокол можно будет выписать с помощью ИИН, номера автомобиля или введения на устройстве соответствующей статьи.

«Такое устройство будет иметь сотрудник дорожной полиции. Мы уже договорились с акиматом Астаны. Когда человека будут останавливать сотрудники органов дорожной полиции, мы предполагаем, что при введении ИИН на таком устройстве будут подтягиваться данные из государственных баз данных. Затем набирается номер автомашины и тоже появляется информация из базы данных. Остается выбрать только статью. В целом, это уже рабочая система, которая готова к эксплуатации. Думаю, с июня мы будем тестировать ее в Астане», — рассказал Мусин, демонстрируя устройство.

Ожидается, что сотрудникам правоохранительных органов выдадут планшеты, в которых предусмотрена защита информации. Также в комплекте будут идти картридеры, с помощью которых на месте можно будет провести необходимый платеж.