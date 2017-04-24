Две станции ГЛОНАСС появятся в Казахстане до конца года

Установка станций будет произведена в рамках межправительственного соглашения 2008 года.

Две станции ГЛОНАСС будут развернуты в Астане и Кызылорде до конца 2017 года. Установка станций будет произведена в рамках межправительственного соглашения 2008 года, передает «Вестник Глонасс».

«В рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве по использованию и развитию глобальной российской системы ГЛОНАСС, подписанного в 2008 году, в городах Астана и Кызылорда республики Казахстан в 2017 году будут размещены две станции сбора измерений», — сказал заместитель директора департамента международного сотрудничества государственной корпорации по космической деятельности Михаил Кириллов.

Об этом он объявил на секции «Космические исследования и международное сотрудничество в космосе» в ходе Ялтинского международного экономического форума. Кириллов отметил, что Казахстан является одним из стратегических партнеров России в космической деятельности.

Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС предназначена для определения местоположения, скорости движения, а также точного времени морских, воздушных, сухопутных и других видов потребителей. Основу системы ГЛОНАСС составляют 24 космических аппарата на средней круговой орбите высотой 19100 км. Они расположены в 3 орбитальных плоскостях — по 8 спутников в каждой.

Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» (некоммерческая организация Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»), учреждена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также действующим российским законодательством. Ассоциация создана с целью содействия коммерческому использованию технологий глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС в интересах различных отраслей российской экономики.