Кыргызстан: Закон о передаче сим-карт третьим лицам в текущем виде не будет работать

Законопроект запретит продажу сим-карт без заключения договора с конечным пользователем.

Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызстана вынес на общественное обсуждение поправки в кодекс КР «Об административной ответственности». Согласно нововведению, операторы электросвязи со всеми без исключения покупателями (абонентами) должны будут заключать письменный договор с указанием паспортных данных, передает Digital Report.

Предлагаемые государственным комитетом информационных технологий и связи КР изменения направлены на устранение юридических пробелов и соблюдение личной ответственности как гражданами (дилерами), так и юридическими лицами (операторами связи).

«Законодательством не ограничено количество номеров, которые можно оформить на одно лицо. То есть получается, что в случае реализации дилером сим-карты без заключения договора, номер будет зарегистрирован на дилера, а услуги будут фактически оказываться „неизвестному лицу“. Такая ситуация несет скрытую угрозу обществу и не способствует оперативному раскрытию преступлений, где используются мобильные устройства», — поясняют в госкомитете ИТ и связи.

Правилами оказания услуг подвижной радиотелефонной связи предусмотрена норма, согласно которой каждое лицо, приобретающее сим-карту, должно заключить договор с оператором связи на основании документов, удостоверящих его личность. Также в правилах указано, что в том случае, когда владелец сим-карты выбывает за пределы страны, либо передает ее в пользование третьим лицам, он должен уведомить оператора связи о том, что произошла перерегистрация на другое лицо.

«Мы прекрасно понимаем, что при реализации большого количества сим-карт, оформленных на одного абонента, их используют не с целью получить услуги связи, а с целью передать в пользование третьим лицам. Это является слабой стороной процесса, поскольку этими сим-картами могут воспользоваться мошенники, а также террористы», — поясняет начальник управления государственного надзора и лицензионного контроля госкомитета ИТ Татьяна Клочкова.

Представители одного из крупнейших сотовых операторов в Кыргызстане «Скай Мобайл» (ТМ «Билайн») считают необходимым установить определенный регламент, согласно которому сим-карты можно будет получить лишь в официальных точках продаж.

«Мы не можем предъявлять какие-то жесткие требования клиентам и сделать так, чтобы наши сим-карты продавались только в официальных представительствах. Тогда мы проиграем конкурентную борьбу. Необходимо, чтобы государство установило одинаковые правила игры для всех операторов», — отмечает коммерческий директор «Скай Мобайл» Тилек Ахматов.

По мнению директора общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики», эксперта в сфере информационной безопасности Татту Мамбеталиевой, предлагаемый правительством законопроект недоработан. Например, пользователями сим-карт являются не только совершеннолетние граждане, но и дети, пожилые родители, люди с ограниченными возможностями здоровья. «Я, например, покупаю сим-карты для своих детей, но оформлены они на меня, то есть персонифицированным абонентом (де-юре) являюсь я, а пользуется связью (де-факто) мой ребенок. Как я в данном случае могу отвечать за то, что мой ребенок передал кому-то сим-карту или потерял ее, и теперь ей владеет кто-то другой? Или меня тоже будут привлекать к административной ответственности за передачу сим-карты моим детям?» — интересуется Татту Мамбеталиева.

Согласно законопроекту, предлагается ввести штраф за реализацию (передачу) сим-карты в пользование третьим лицам без переоформления договора на физическое лицо в установленные сроки — от 1 до 5 тыс. сомов (от $14 до $74 по курсу Нацбанка КР на 21 апреля 2017 года), на юридическое лицо — от 10 тыс. до 50 тыс. сомов (от $149 до $746).

Штрафы никак не помешают преступникам и террористам совершать противоправные действия, считает Татту Мамбеталиева.

«Если сим-карты будут подконтрольными, они начнут использовать другие каналы связи — стационарные телефоны, интернет. Если же власти в первую очередь хотят заставить всех абонентов идентифицироваться, то нужно работать через операторов связи — дать им полномочия отключить те сим-карты, которые не подверглись персонификации. Однако в данном случае мобильные операторы могут понести финансовые потери и ответственность уже перед абонентами за непредоставление своих услуг», — поясняет эксперт.

По ее мнению, властям, прежде, чем вводить административные штрафы, необходимо было детально проработать проект, в том числе с участием всех участников рынка. На данной же стадии законодательная инициатива правительства не принесет желаемого эффекта.

Сотовые операторы также считают, что законопроект в том виде, в котором он есть сейчас, не даст желаемых результатов. Более эффективным способом они считают привязку абонентов к IMEI (Международный идентификатор мобильного оборудования).

«Законопроект будет эффективен, если будет привязка абонентов к IMEI, а не к сим-картам. Конечно, это потребует больших затрат для того, чтобы создать реестр IMEI всех телефонов в стране. Однако это будет более эффективно», — считает генеральный директор «Скай Мобайл» Ернар Накисбеков.