В МИК РК рассказали, как казахстанцы будут регистрировать телефоны

Оператором единой базы данных будет «Государственная техническая служба»

В Казахстане завершили разработку проекта правил регистрации телефонов. С июля 2017 года в стране начнут блокировать телефоны, которые не были зарегистрированы в базе IMEI-кодов, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Министерстве информации и коммуникаций РК, сейчас проводится процедура согласования проекта правил с заинтересованными государственными органами и аккредитованными организациями. В проекте правил говорится, что телефоны, смартфоны, планшеты казахстанцев будут регистрироваться автоматически, при подключении абонентского устройства к сети оператора сотовой связи.

В разработанном проекте предусмотрено, что операторы мобильной связи: приостанавливают и (или) возобновляют оказание услуг сотовой связи по IMEI-кодам абонентских устройств, находящихся в базе данных IMEI-кодов; предоставляют в базу данных IMEI-кодов подтверждение о наличии приостановленных, идентичных (дублированных) IMEI абонентских устройств.

Оператором единой базы данных IMEI-кодов будет Республиканское государственное предприятие «Государственная техническая служба» на праве хозяйственного ведения министерства информации и коммуникаций РК.