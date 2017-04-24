В «Кселл» можно оформить предзаказ на Samsung Galaxy S8 | S8 Plus по контрактному предложению и одним из первых распаковать смартфон с безупречным дизайном и множеством новых функций.

Компания Samsung представила миру великолепный смартфон без границ — без боковых рамок, без барьеров для воплощения его возможностей и без установки лимитов для требований к нему. В интернете Samsung Galaxy S8 называют главным Android-смартфоном 2017 года. А более одного миллиона заявок на предварительные заказы по всему миру меньше чем за месяц подтверждают этот факт.

В «Кселл» также можно оформить предзаказ на Samsung Galaxy S8 | S8 Plus по контрактному предложению и одним из первых распаковать смартфон с безупречным дизайном и множеством новых функций.

5 причин заказать Samsung Galaxy S8 I S8 Plus в «Кселл»:

Если вы киноман

При просмотре видеофайлов и фотографий на смартфоне возникает ощущение полного погружения в изображение. Это обеспечивает изогнутый экран новинки и конструкция без боковых рамок и кнопок на передней поверхности корпуса. Если вы любите фотографировать

Основная камера Galaxy S8 | S8 Plus обладает технологией профессиональных зеркальных камер и умеет делать мультикадровую съемку, так что фотографии получаются четкими даже при движении или при слабом освещении. Для любителей селфи у передней камеры есть функция интеллектуального автофокуса — камера сфокусируется на ваших лучших эмоциях. Если вы постоянно на связи

Новейший процессор отвечает за быструю работу смартфона с наименьшим энергопотреблением. Загрузка и пересылка больших файлов на этом смартфоне займет незначительное время за счет увеличения скорости загрузки через Wi-Fi и мобильный интернет. Быть на связи даже под водой — с таким смартфоном теперь это обычное дело. Если вы заботитесь о безопасности и функциональности

Платформа безопасности, на которой созданы Galaxy S8 | S8 Plus, применяется в оборонной сфере. Смартфон умеет сканировать отпечатки пальцев, лица и в него внедрен сканер радужной оболочки глаза, что защитит ваши девайс и данные от посторонних людей. Если вы всегда выбираете выгодные предложения

В «Кселл» можно оставить предзаказ на Samsung Galaxy S8 по контрактному предложению на 24 месяца без предоплаты с ежемесячной оплатой в 17 300 тенге, а на Samsung Galaxy S8 Plus без предоплаты с ежемесячной оплатой в 18 800 тенге в месяц. В контрактные пакеты ежемесячно входят бонусный интернет-трафик, безлимитная связь внутри сети Kcell и activ, минуты для звонков на других сотовых операторов Казахстана и другие бонусные предложения.

Сделайте предзаказ на Samsung Galaxy S8 | S8 Plus по контрактному предложению от «Кселл» и делитесь каждым мгновением с родными и близкими с помощью великолепного смартфона и качественной мобильной связи.