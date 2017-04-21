«Казахтелеком» и Wargaming запустили совместный пакет VIP Gamer

Игровые пакеты отличаются максимально низким пингом, высокой скоростью до 500 Мбит/с, а также увеличенной скоростью скачивания обновлений World of Tanks.

Совместная линейка пакетов VIP Gamer предоставляет абонентам АО «Казахтелеком» возможность получить премиум-аккаунт в онлайн-игре World of Tanks без дополнительных покупок. Игровые пакеты отличаются максимально низким пингом, высокой скоростью — до 500 Мбит/с, а также увеличенной скоростью скачивания обновлений World of Tanks. Помимо защищенного высокоскоростного интернета, новая линейка пакетов АО «Казахтелеком» включает в себя премиальное телевидение, фиксированную и мобильную телефонную связь и другие услуги по выгодной цене и в едином счете.

Как отметил управляющий директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов, пакет VIP Gamer не имеет аналогов у операторов связи в Казахстане и уже сейчас игрокам World of Tanks предоставлена возможность доступа к серверам компании Wargaming, установленным на технических площадках «Казахтелекома». «Для нашей компании это стратегически важный шаг в развитии сотрудничества с миром игрового контента. Мы не только обеспечиваем качественный доступ к сети Интернет, но и делаем онлайн-игры частью уникального продуктового предложения. Нашим пользователям, играющим в онлайн-игры, удобно оплачивать премиум-контент в едином пакете с нашими услугами. Кроме того, с нами он получает высокое качество доступа к онлайн-играм», — подчеркнул Н.Мейрманов.

«Мы рады анонсировать линейку совместных пакетов. Этот проект появился благодаря длительной и кропотливой работе большой команды специалистов с обеих сторон, — рассказал директор по развитию бизнеса в странах СНГ компании Wargaming Константин Каменев. — В работе нам крайне пригодился опыт запуска похожего проекта с крупнейшим российским провайдером „Ростелеком“».

Напомним, в прошлом году «Казахтелеком» подписал меморандум о сотрудничестве с крупнейшим производителем игрового контента — Wargaming, что послужило основой развития сотрудничества в направлении повышения качества предоставляемых услуг пользователям интернет-сервисов в игровом сегменте, а локализация игрового кластера World of Tanks в дата-центре «Казахтелекома» позволила заметно уменьшить сетевые задержки при доступе к играм.

Подробную информацию о новом тарифном плане можно получить в пунктах сети сервиса, в контакт-центре по номеру 160, либо на сайте проекта.