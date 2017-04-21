Huawei открыла первую в Казахстане Академию информационных и сетевых технологий

Научно-образовательный проект Huawei Authorized Information and Network Academy станет платформой для подготовки высококвалифицированных специалистов сферы ИКТ и телекоммуникаций на базе КБТУ.

Авторизованная академия информационных и сетевых технологий Huawei открылась в Алматы на базе Казахстанско-Британского Технического Университета. Научно-образовательный проект HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy) станет платформой для подготовки высококвалифицированных специалистов сферы ИКТ и телекоммуникаций. Специализированная лаборатория оснащена новейшими технологиями обучения. Оборудование и программное обеспечение было предоставлено в рамках меморандума, подписанного между Huawei и КБТУ. Аудитория вмещает 15 слушателей. В качестве инструкторов Академии HAINA были отобраны два перспективных преподавателя КБТУ.

Программа HАINA включает в себя следующие пути сертификации: HCNA и HCNP по маршрутизации и коммутации, а также по безопасности сетей. Студентам, окончившим программу HАINA, предоставляется возможность пройти сертификацию Huawei для развития последующей карьеры в IT-отрасли.

Более 100 студентов заслушали презентацию и просмотрели видеоматериалы о деятельности Huawei в Казахстане и за рубежом, устройствах, предлагаемых компанией, процессе найма сотрудников, а также условиях стажировки в мировом IT-гиганте.

Huawei — ведущий глобальный производитель в области информационных технологий и телекоммуникаций. Huawei поставляет свои продукты и решения правительствам и предприятиям более 170 стран, среди которых 45 крупнейших телекоммуникационных операторов, 12 ведущих нефтегазовых компаний мира, 5 глобальных банков, более 160 электроэнергетических предприятий. Одна треть населения планеты использует продукты и решения Huawei.

В Казахстане компания представлена с 1998 года и за это время обеспечила более 400 рабочих мест и подготовила свыше 200 квалифицированных кадров в области связи. Деятельность компании охватывает все три бизнес-группы корпорации: Huawei Carrier сотрудничает с казахстанскими операторами связи, Huawei Consumer предоставляет потребителям новейшие пользовательские устройства, Huawei Enterprise предоставляет корпоративным клиентам IT-оборудование и решения для оптимизации рабочих процессов.