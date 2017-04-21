Абоненты Beeline могут оплачивать покупки в Google Play с мобильного баланса

Для совершения покупок в Google Play абоненту достаточно лишь добавить новый способ оплаты в настройках своего аккаунта.

Beeline Казахстан совместно с Google объявил о запуске в Казахстане услуги DCB (Direct Carrier Billing), которая позволяет абонентам Beeline оплачивать покупки в магазине Google Play Market посредством баланса мобильного телефона. Услуга доступна на смартфонах, работающих на ОС Android 2.3 и выше.

«Google Play насчитывает миллионы приложений, игр, музыкальных треков, фильмов, книг и журналов. Всего магазин насчитывает 34 категории. Мы рады быть первым оператором в Казахстане и в регионе Евразия, кто заявил о партнерстве с Google в этом направлении», — сказал на презентации услуги Олег Алдошин, главный директор по трансформации и стратегии Beeline Казахстан.

«Мы видим, что количество мобильных устройств среди наших пользователей в Казахстане уже намного превысило число стационарных. А еще в Казахстане любят играть в игры. Среди самых популярных — Mobile Strike, Game of War и Clash of Kings. Жители Казахстана — одни из самых заядлых геймеров во всем регионе. Они часто приобретают дополнения к играм. До сих пор для этого они пользовались платежными картами. Но с запуском сервиса Direct Carrier Billing появилась удобная альтернатива, подходящая тем, у кого нет банковских карт, а также тем, кто не хочет вводить платежные данные своей карты онлайн. Мы рады сообщить, что этот сервис стал доступен миллионам пользователей в Казахстане через Google Play. Мы благодарим Beeline за то, что он первым реализовал эту инициативу в стране», — с таким видео-обращением выступил Петр Шмид, коммерческий директор Google в странах ЦВЕ.

Для совершения покупок в Google Play с мобильного баланса абоненту достаточно лишь добавить новый способ оплаты в настройках своего аккаунта: необходимо войти в Google Play, выбрать в боковом меню «Мой аккаунт», в разделе «Добавить способ оплаты» выбрать пункт «Оплата со счета Beeline», нажать кнопку «Сохранить». В способах оплаты появится опция «Мой счет Beeline».

При проведении платежей комиссия с абонентов взиматься не будет. Максимальная сумма платежа Google DCB с мобильного баланса Beeline ограничена суммой в 30000 тенге.

«Интеграция с магазином приложений Google Play дает уникальные возможности нашим абонентам. Теперь, чтобы приобрести платный контент, достаточно иметь на балансе средства для оплаты и совсем не обязательно быть обладателем банковской карты. Этот проект является важным шагом в развитии MFS на рынке Казахстана, а мобильные финансовые системы — одним из самых перспективных направлений бизнеса в новой стратегии Beeline», — прокомментировал событие Александр Комаров, главный исполнительный директор Beeline Казахстан. Подробнее о том, как Beeline развивает свои мобильные финансовые услуги, читайте в интервью, которое дал Сергей Коптик, руководитель службы МФС Beeline, специально для Profit.kz.

«Мы на пороге такого момента, когда с баланса мобильного телефона можно будет оплатить любую услугу», — отметил Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline.