Узбекистан: У госоператора Uzmobile более 1 млн абонентов

Глава Uzmobile Владимир Кравченко рассказал о работе компании.

У государственного оператора мобильной связи Uzmobile насчитывается более 1 млн абонентов. Об этом сообщил глава компании Владимир Кравченко. С 2015 года компания установила более 1,2 тысячи базовых станций 2G, 3G и 4G/LTE. В планах на этот год — монтаж еще 1,5 тыс. по всей стране, передает Digital Report.

Также с начала 2017 года телеком уже разработал и внедрил ряд новых сервисов. Одной из последних является услуга «Общение с народом», благодаря которой абонентам бесплатно стали доступны 80 официальных сайтов госведомств и структур. Запущен был и проект «Мобильная лаборатория», с помощью которого можно осуществлять замеры и тестировать качество связи в сети CDMA/GSM по всей республике. Недавно компания активировала новые тарифные планы с функцией «родительского контроля» для пользователей ZiyoNet, которые направлены на обеспечение безопасности подрастающего поколения в Сети.