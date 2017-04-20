Яндекс открыл коммерческий офис в Казахстане

Компания решила самостоятельно заняться продвижением своих рекламных продуктов на казахстанском рынке.

Сегодня было объявлено о том, что компания Яндекс открывает офис продаж в Алматы. Его сотрудники будут заниматься продвижением рекламных продуктов Яндекса в Казахстане, а также помогать партнерам и клиентам строить рекламные кампании.

«Рынок интернет-рекламы быстро развивается: меняются форматы, появляются новые продукты и технологии — например, более сложные таргетинги. Работая с клиентами и партнерами на месте, мы поможем им эффективнее пользоваться преимуществами разных инструментов и видов рекламы с учетом специфики местного рынка», — отметил директор нового офиса Артем Борисов.

По данным TNS Web Index за январь 2017 года, доля пользователей интернета в городах Казахстана (без учета мобильного трафика) выросла на 9 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, достигнув 82%.

«Эта аудитория активно пользуется Яндексом: в день он получает от пользователей Казахстана около пяти миллионов поисковых запросов. Благодаря высокой доле пользователей интернета, ее положительной динамике и активности аудитории, интернет-реклама становится все более эффективным каналом продаж на территории Казахстана», — заявили в компании.

Первоначально в новом офисе в Алматы (проспект Достык, 43) будет работать 5-7 сотрудников, однако с ростом объема задач штат может расшириться. Кроме Казахстана офисы Яндекса есть также в России, Украине, Беларуси, Германии, Нидерландах, Турции, США, Швейцарии и Китае.

На казахстанский рынок компания пришла еще в 2009 году, когда была представлена казахстанская версия портала и выбран эксклюзивный партнер по продаже рекламы, KazNet Media. Теперь же Яндекс решил самостоятельно заняться продвижением своих рекламных продуктов в Казахстане.