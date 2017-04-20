Инвестиции в ИКТ в 2016 году восстановились

Анализируем, сколько компании инвестировали в Казахстане в сектор ИТ и телекоммуникаций в ушедшем году и на большой истории.

Согласно данным, которые предоставило Агентство по статистике Республики Казахстан, инвестиции в сектор телекоммуникаций после рекордного падения в 2015-м резко увеличились в 2016 году. Напомним, что тогда они составили чуть больше 26 млн долларов США, продемонстрировав многолетний антирекорд. Последний раз что-то подобное наблюдалось в далеком 2007 году — 9 лет назад. В 2016-м объем инвестиций превысил 330 млн долларов США, и этот объем обуславливался масштабными вложениями операторов мобильной связи в развитие 4G.

Более детальный анализ говорит о том, что максимума инвестиции достигли в I квартале 2016-го — это более 416 млн долларов США, II и III кварталы характеризовались отрицательными инвестициями (дезинвестициями). Подобное изъятие ранее инвестированного капитала из инвестиционного оборота происходит, например, для покрытия убытков предприятия, либо для покрытия расходов на финансирование. Учитывая, что ушедший год был крайне тяжелым для отрасли — операторы активно занимали деньги на рынке, эта версия имеет под собой основания. Кстати, дезинвестиции — это тоже что-то новенькое для отрасли — на истории с 2005 года подобное ранее не было замечено. Наконец, в IV квартале мы наблюдаем небольшую стабилизацию и рост инвестиций до 4,4 млн долларов США. Таким образом, по итогам года и возникают упомянутые 330 млн долларов.

На большой истории заметен огромный всплеск в 1,97 млрд долларов, который отождествляет объем инвестиций в 2012 году. Если сравнивать его с инвестициями в отрасль в 2011 году, то налицо феноменальный, более чем десятикратный рост.

Проанализировали мы инвестиции и в отрасль ИТ и информационных услуг. И здесь итоги 2016-го выглядят тоже многообещающими — вложения в отрасль достигли 42,7 млн долларов США. Это лучший показатель за три года. И второй за всю историю наблюдений, начиная с 2005 года. При более внимательном изучении графика с точки зрения технического анализа мы видим если не смену тренда, то вполне обнадеживающую картину — инвестиции в этот сегмент в 2017 году, возможно, останутся на позитивной территории. Кстати, трудно не заметить, что графики, представленные в данной статье, похожи как братья-близнецы. В этом нет ничего удивительного — отрасли имеют схожую высокотехнологичную природу.

2017 год — год восстановления ИТ

По оценке аналитической компании IDC, ИТ-рынок Казахстана в 2017 году может вырасти на 10%. Учитывая, что в 2014 году он упал на 8%, в 2015 году — на 30%, а по итогам ушедшего года в IDC ожидают его падения еще на 7,7% (финальные цифры нам пока не доступны), — это огромный прогресс. Годы кризиса больно ударили по ИТ-рынку Казахстана: с 2013 года, то есть, года, который был последним годом роста для ИТ, он снизился почти на 41%. Прервалась ли в 2016 году негативная серия? Первые косвенные данные вселяют надежду.