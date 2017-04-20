ESET запускает акцию для корпоративных клиентов из Казахстана

ESET предлагает специальные условия перехода на антивирусные продукты ESET NOD32 с программного обеспечения других производителей.

Специалисты вирусной лаборатории ESET прогнозируют в 2017 году увеличение ущерба от деятельности хакеров и рост числа направленных атак на компании. Действительно, киберпреступники фокусируют усилия на тех атаках и потенциальных жертвах, которые могут принести максимальную прибыль. При этом, согласно опросу специалистов по ИТ и информационной безопасности, проведенному IBM и Ponemon Institute в 2016 году, только 32% компаний имеют высокий уровень защиты от кибератак. 66% организаций не готовы к устранению последствий «работы» хакеров.

Сравнительно невысокий уровень защищенности от кибератак характерен и для организаций Казахстана. По данным Ассоциации производителей программного обеспечения (Business Software Alliance), 73% ПО в Казахстане является нелицензионным. Уровень пиратства снижается незначительно — в среднем на 0,5—1% в год. Это означает, что почти три четверти пользователей потенциально уязвимы.

Использование «пиратского» программного обеспечения влечет серьезные риски как для домашних пользователей, так и для корпоративного сектора, представляющего особый интерес для киберпреступников. По статистике Microsoft, более 90% предприятий малого и среднего бизнеса из СНГ минимум один раз сталкивались с киберугрозами.

Чтобы защитить корпоративных пользователей от актуальных киберугроз, ESET предлагает специальные условия перехода на антивирусные продукты ESET NOD32 с программного обеспечения других производителей. В рамках акции скидка на лицензию составит до 50% от цены в прайс-листе. Предложение актуально для всех корпоративных продуктов.

Акция действует на всей территории Казахстана и продлится с 1 марта до 31 мая 2017 года включительно. Скидка предоставляется один раз и распространяется на то же количество лицензий, которое указано в договоре с другим производителем (от 5 до 199 узлов).

Клиент может перейти на ESET NOD32 до окончания лицензии другого производителя. В этом случае он получит не только скидку на миграцию, но и несколько месяцев бесплатного пользования в подарок.

Более подробные условия акции можно найти на сайте ESET.