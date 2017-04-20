Министр ЕЭК призывает заниматься цифровой трансформацией

При условии запуска совместных и национальных прорывных проектов доля цифровой экономики в ВВП стран Союза может составить не менее 30%.

Об ожидаемых эффектах от «цифровизации» экономик стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) рассказала член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян на международном ИКТ форуме TIBO 17 апреля в Минске.

В ходе выступления на пленарной дискуссии «Стратегия цифровой трансформации» Карине Минасян отметила, что при условии запуска и реализации совместных и национальных прорывных проектных и нормативно-правовых инициатив в ЕАЭС доля цифровой экономики в ВВП стран Союза может составить не менее 30%, ежегодный вклад цифровой экономики в рост ВВП — не менее 30%, порядка половины трудоспособного населения будет вовлечено в цифровую экономику. Кроме того, «цифровизация» может обеспечить не менее 30% роста производительности по приоритетным отраслям и общим рынкам, доля экспорта цифровых товаров и услуг, а также экспорта традиционных товаров и услуг посредством цифровых каналов в общем экспорте — не менее 20%.

«Эти цифры — та минимальная планка, которую мы должны перешагнуть до 2025 года, — подчеркнула министр ЕЭК. — Надеюсь, в ходе обсуждения страны совместно договорятся о более амбициозных целевых показателях трансформации. Единственный возможный путь идти в ногу со временем — это заниматься цифровой трансформацией уже сейчас и в проектном режиме».

Среди основных направлений реализации цифровой повестки ключевыми становятся вопросы цифровой трансформации отраслей экономики и кросс-отраслевой трансформации, развития цифровых инфраструктур и обеспечение безопасности, цифровой трансформации рынков товаров и услуг, капитала и рабочей силы, процессов управления и интеграционных процессов.

Основные направления разработаны с учетом дальнейшего углубления экономической интеграции и необходимости повышения конкурентоспособности экономик государств Союза.