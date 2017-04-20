В Казахстане разработают продукты по роботизации горной техники

АО «Казына Капитал Менеджмент» инвестирует в третью модернизацию Казахстана.

АО «Казына Капитал Менеджмент» (дочерняя организация АО «НУХ „Байтерек“») через российско-казахстанский фонд нанотехнологий (РКФН) осуществило инвестиционную сделку с компанией Вист Групп. Об этом сообщил глава АО «Казына Капитал Менеджмент» Аскар Достияров, выступая на международной конференции «Информационные системы управления в горнодобывающей промышленности: инновации и технологии», прошедшей в Назарбаев Университете.

«Инвестиции будут направлены на разработку и развитие новых продуктов по роботизации горной техники, диспетчеризации подземных карьеров. Компания Вист Групп является ведущим в регионе разработчиком и интегратором программно-аппаратных решений, позволяющих повысить эффективность имеющегося парка, лучше управлять оборудованием и увеличить срок его службы», — сказал А. Достияров.

Система, в которую через своих партнеров инвестирует АО «Казына Капитал Менеджмент», предназначена, например, для реализации безлюдной работы всего горного оборудования карьера (экскаваторов, самосвалов, погрузчиков и другой техники) в автономном режиме и в режиме дистанционного управления.

«Это полностью отвечает решению поставленной Главой Государства задачи по реализации третьей модернизации Казахстана», — подчеркнули в компании

Существенную часть научно-исследовательских работ планируется провести в Казахстане, в том числе на базе Назарбаев Университета. С этой целью в ходе конференции подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве, которое определяет основные направления работ. Инвестиции направлены на развитие нового продукта по роботизации горной техники, разработку продукта для подземных карьеров, открытие локального офиса в Казахстане, который в будущем будет покрывать не только Казахстан, но и весь регион.

«Слова „Интелектуальный карьер“ приобретают новый смысл. Здесь главными в росте эффективности становятся решения на основе IT, софта. Наша задача — быть активным участником этого будущего», — сказал А. Достияров.

Напомним — 28 апреля в Павлодаре пройдет конференция PROFIT Industry Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.