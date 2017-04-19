Beeline решил байгануть

Телекоммуникационный оператор провел хакатон Digital Baiga, в результате которого выбрал лучшие проекты внутренних и внешних команд.

Особенность хакатона Digital Baiga от «Beeline Казахстан» — это формат. В нем получилось два потока. Первый поток — это внешние команды, которые в течение двух дней разрабатывали решения в области «умного города», mHealth, m-commerce, «мобильных финансов». Второй поток — внутренние стартапы, то есть, проекты сотрудников компании, которые в ряде случаев ориентировались на реальные потребности. А таковых, по словам Александра Комарова, главного исполнительного директора «Beeline Казахстан», было получено 35. Приз для такой команды — возможность представить Казахстан на глобальном международном конкурсе Digithon Eurasia, который состоится уже летом этого года в Ереване.

Лучшие проекты внешнего хакатона

В финал попали проекты самого разнообразного плана — от мобильного приложения по доставке еды и приложения-агрегатора мобильных платежей, до агрегатора решений для субъектов МСБ и агрегатора-маркетплейса для индустрии праздников и развлечений. И это еще не все. В списке команд, попавших в шорт-лист Digital Baiga — «убер» для туристической отрасли, сервис рекомендаций для телевидения — чат-бот KazTV_bot, приложение для автоматизации документооборота, которое попало в шорт-лист вне конкурса. Наконец, в финал попало и аппаратное решение, использующее, в т.ч. технологию RFID, и позволяющее отслеживать местоположение объектов в закрытых помещениях.

Решение судьям, среди которых замечен, кстати, весь топ-менеджемент «Beeline Казахстан» без исключения, далось не просто. Пятое место досталось проекту KazTV_bot. По словам Александра Комарова, у проекта есть хорошие перспективы. «Вы собрали пазл, мне лично очень импонирует ваша идея», — говорит главный исполнительный директор «Beeline Казахстан», обращаясь к авторам проекта агрегатора-маркетплейса для индустрии праздников и развлечений (позже он еще раз выскажет свои симпатии к проекту в комментариях Profit.kz), вручая диплом за 4-е место. 3-е место досталось команде Socrad (агрегатор мобильных платежей), 2-е — мобильному мессенджеру-агрегатору по доставке еды. А победителем стала CRM-система для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. «Мы с удовольствием поддержим ваш проект», — отметил Александр Комаров, обращаясь к команде ACE Light.

Внутренний хакатон

На взгляд автора, внутренний хакатон отличался большей проработанностью в деталях, и что немаловажно, идеи базировались на личном опыте. И это вполне объяснимо, так как в качестве участников команд, как уже отмечалось, выступали сотрудники «Beeline Казахстан», владеющие бизнес-процессами. Впрочем, были и идеи, которые выходили за рамки этой парадигмы. К таковым следует отнести проект Talk2Me — анонимный мессенджер, который, по словам его автора, может обрести вирусную популярность. Проект Qalay — это фактически база данных. По словам его создателей, в интернете мало информации, написанной «человеческим» языком, а между тем, потребность в простых и доступных ответах на насущные вопросы есть огромная. От того, например, как заменить водительские права, до того, как поставить своего ребенка на очередь в детский сад. Впрочем, у судей возникли вполне обоснованные вопросы в части контента. Точнее, в том, кто его будет создавать.

Еще в списке представленных проектов — сервис BeeTracker — приложение по контролю за передвижением детей посредством смартфона и GPS (в т.ч. посредством GSM-вышек там, где сервис GPS недоступен), проект, которые реализует идею геймификации, и где его участники могут получать бонусы за какие-то квесты в виде бесплатного голосового и data-трафика, мобильное приложение для электронного документооборота, и, наконец, маркетинговый инструмент, который использует большой стек данных — статистику, Big Data. И позволяет, по словам его создателя, вывести маркетинг на новый уровень.

Члены жюри, оценивая проекты, провели в комнате совещаний почти 40 минут, а награждая победителя — проект BeeTracker, Александр Комаров отметил, что немаловажный фактор, который склонил чашу весов в сторону приложения, — это его проработка. «Нам понравилась великолепная проработка проекта в деталях», — уточняет он. Таким образом, BeeTracker и будет представлять Казахстан на глобальном международном конкурсе Digithon Eurasia в Армении уже летом этого года.

Тема перегрета, но хакатоны нужны

Александр Комаров, комментируя для Profit.kz итоги хакатона, отмечает: «В принципе, мои ожидания подтвердились. Из принципиально нового — это то, что касается документооборота, и здесь нужно понимать, что Казахстан, по сравнению с другими странами постсоветского пространства сейчас в этом вопросе впереди, и развивается очень неплохо». Говорит главный исполнительный директор «Beeline Казахстан» и о своих личных предпочтениях, за которые голосовал: «Меня лично очень заинтересовал проект агрегатор-маркетплейс для индустрии праздников и развлечений. Это некая социализация культурных явлений, которая может принести интересный бенефит».

Комментирует Александр Комаров и вопрос Profit.kz о «перегретости» темы хакатонов: «Действительно, тема перегрета, не следует ожидать какого-то большого „выхлопа“, но я подхожу к этому вопросу с другой стороны. Я воспринимаю подобные мероприятия не как способ найти новые большие источники дохода, а как механизм, который фактически легализует факт изменения всей парадигмы для корпоративной культуры. Например, наш внутренний хакатон — это хороший пример того, как можно добиться интересного результата с помощью небольших команд, которые искренне транслируют в этих проектах принцип личного участия в бизнес-процессах», — говорит он. По его словам, в компании попытаются донести до публики интересные истории успеха, которые могут выйти из этих проектов. «Эти примеры, — говорит Александр Комаров, — нужны не только стартап-сообществу Казахстана, но и нам, внутри корпорации, и где-то даже государству. Но при этом, я реалист, шанс построить большие success-stories — довольно небольшой».

Как сообщил главный исполнительный директор «Beeline Казахстан», в компании уже осенью этого года намерены провести очередную серию Digital Baiga.