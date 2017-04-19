Получать справки на портале электронного правительства можно без привязки к ЭЦП

На сотовые телефоны услугополучателей будут приходить одноразовые SMS-пароли.

Из госорганов испытать ноу-хау решилась пока только генеральная прокуратура. С 18 апреля для того, чтобы получить справку о несудимости на портале электронного правительства, необязательно иметь электронную цифровую подпись. Казахстанцы смогут получить ее с помощью одноразового SMS-пароля, который поступит на сотовый телефон услугополучателя при авторизации на портале Egov.kz.

По словам председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова, нововведение значительно облегчит получение услуг на портале: «Не все казахстанцы имеют ЭЦП, а те, кто имеют, не всегда носят ее с собой, точно так же, как не всем удобно идти в ЦОН за одной справкой. В таких случаях, получение услуг с помощью одноразового пароля — идеальный выход из положения. Получить одноразовый пароль можно в ЦОНе, привязав при этом ИИН к номеру телефона. Таким, образом, скоро без привязки к ЭЦП можно будет получить и другие госуслуги».

Также для получения одноразового пароля гражданину можно зарегистрироваться в базе телефонных номеров m-gov на портале электронного правительства.

Данный проект реализован в пилотном режиме по инициативе министерства информации и коммуникаций совместно с генеральной прокуратурой РК. Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по упрощению процессов получения государственных услуг других госорганов.