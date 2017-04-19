В Казахстане появится «Цифровая армия»

Вооруженные силы РК начали разработку программы с применением новейших информационных технологий.

Для эффективного управления повседневной деятельностью казахстанских войск в вооруженных силах начата разработка программы «Цифровая армия» с применением новейших информационных технологий, сообщает Strategy2050.kz со ссылкой на заместителя начальника генерального штаба ВС РК генерал-майор Мухамеджан Таласов в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Реализация проектов „Цифровое военное образование и наука“, позволит осуществлять дальнейшее развитие научных инновационных потенциалов на базе военных учебных заведений, а „Цифровая военная медицина“ позволит осуществлять дальнейшее развитие процесса оказания медицинских услуг военнослужащим и членам их семей на базе военно-медицинских частей и учреждений», — рассказал Мухамеджан Таласов.

По его словам, важным является и разработка стандартов оказания услуг населению по аналогии работы ЦОН. Для этой цели совместно с министерством информации и коммуникаций проводится работа по созданию услуг автоматизированного обслуживания граждан в местных органах военного управления в рамках проекта «Цифровая Армия». В настоящее время запланированы мероприятия по переводу в электронный формат оказания трех государственных услуг.

Кроме того, разработан и утвержден перечень военных специальностей и квалификаций. В новом перечне военных специальностей и квалификаций военные специальности расширены и социализированы.

«Это позволит военнослужащим после увольнения в запас найти применение своим профессиональным качествам в гражданской сфере. Также в нем предусмотрены новые востребованные специальности, в частности в области кибербезопасности», - заключил представитель МО РК.