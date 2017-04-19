В Узбекистане появились тарифы для доступа к интернет-ресурсам только из «белого списка»

Основная цель нововведения — оградить молодежь от негативных интернет-ресурсов.

Телекоммуникационный госоператор «Узбектелеком» начал розничную продажу специальных тарифных планов ZiyoNET, предназначенных для бесплатного доступа к местным и иностранным образовательным ресурсам. Инициатива поддержана Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Центром обеспечения информационной безопасности и Центром Uzinfocom, передает Digital Report.

Основная цель нововведения — оградить молодежь от интернет-ресурсов, которые пропагандируют насилие, порнографию, экстремизм, терроризм и другие негативные явления. Реальность такова, что дети зачастую остаются дома один на один с интернетом. Пытаясь предотвратить бесконтрольный доступ, родители попросту блокируют выход в Сеть. Но при этом ребенок лишается возможности пользоваться полезной частью интернета: образовательными, развивающими сайтами, электронными библиотеками, а также ресурсами, на которых он может проявить свой талант, получить знания и поделиться опытом по интересным ему темам.

Системы «родительского контроля», блокирующие ресурсы из «черного списка», не всегда оправдывают себя: только за один день в интернете появляется несколько тысяч новых вредоносных сайтов. Кроме того, современные дети хорошо владеют технологиями и с легкостью обходят блокировки. Последние события, связанные с «группами смерти» и с нашумевшей игрой «Синий кит», доказывают, что опасения за влияние интернета на молодежь небеспочвенны.

Поэтому на основе опыта использования в течение нескольких лет льготного тарифного плана ZiyoNET для юридических лиц (образовательных, информационно-библиотечных и других научных и культурно-просветительских учреждений) была представлена одноименная тарифная линейка для частных пользователей.

Согласно тарифу, предоставляется доступ к Единому реестру информационных ресурсов (ЕРИР) сети ZiyoNET, выступающему в роли «белого списка». Перечень включает научно-образовательные, духовно-просветительские и другие ресурсы познавательного характера как национального, так и зарубежного интернет-сегмента. Сейчас в списке более 3000 отечественных и зарубежных порталов по таким направлениям как образование, культура, спорт, бизнес, медицина, развлечения, а также есть отдельная категория «для самых маленьких». Перечень постоянно пополняется. Причем любой пользователь может предложить новый ресурс для включения в «белый список» с бесплатным доступом. Стоимость тарифных планов колеблется в пределах 12-25 тыс. сум ($1,5-3,2 по курсу черного рынка на 17 апреля 2017 года).

При использовании тарифов ZiyoNET предоставляется доступ только к ресурсам из списка ЕРИР. Объем трафика внутри сети ZiyoNET в зоне TAS-IX (локальная сеть по обмену трафиком среди абонентов узбекских провайдеров, не тарифицируется для абонентов из Узбекистана) не ограничен. Объем трафика внешнего сегмента начинается от 1 Гб.