Создание «умного государства» включили в стратегию устойчивого развития Кыргызстана

Реализация проекта «Таза коом» приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления.

В Кыргызстане дан официальный старт реализации высокотехнологичного проекта «Таза коом», который стал составной частью Национальной стратегии устойчивого развития страны до 2040 года.

«Таза коом» (прозрачное общество) — это общенациональный высокотехнологичный проект по построению государства, которое будет более эффективно и быстро предоставлять гражданам государственные услуги, а также поспособствовать созданию комфортных условий для бизнеса. Как уверяют руководители проекта, реализация его приведет к повышению прозрачности в системе государственного управления и станет весомым инструментом по противодействию и предупреждению коррупции. Планируется, что «Таза коом» охватит сферы социально-правовой жизни граждан, повысит качество и безопасность их жизни, передает Digital Report.

Несмотря на то, что работа началась давно, официально о запуске проекта руководство страны объявило лишь в начале апреля. Его реализацией занялся руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков.

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи. Мы хотим стать страной с цифровой экономикой благодаря реализации такого проекта, как „Таза коом“. Мы уверены в себе и в том, что достигнем этих целей», — сказал он.

Высокотехнологичный проект откроет для Кыргызстана множество перспектив, считает заместитель председателя Госкомитета ИТ и связи Мирлан Омуралиев: «Реализация проекта „Таза коом“, в первую очередь, повысит эффективность государственных органов, минимизирует коррупционную деятельность с учетом автоматизации многих процессов и внедрения принципов транспарентности. Еще одна немаловажная возможность, которую он откроет, — это внедрение новых технологий в различные сферы деятельности. Это подготовит Кыргызстан к переходу на цифровую экономику, что в будущем создаст мобильное и гибкое государство, способное оперативно реагировать на любые современные тенденции».

«Таза коом» охватит множество направлений. Основными из них будут такие, как перевод госуслуг в цифровой формат, работа с открытыми данными и построение соответствующей инфраструктуры. Все это будет проходить поэтапно.

«Необходимо создавать такую инфраструктуру, в рамках которой люди, живя в отдаленной местности, без проблем могли бы через интернет пользоваться всеми необходимыми услугами. Для этого нужно обеспечить интернетом все населенные пункты страны», — сказал независимый эксперт Талант Султанов.

В части финансирования проектная группа рассчитывает на участие частного сектора.

«Сейчас ведутся активные переговоры с нашими партнерами по развитию, такими как Всемирный банк, ООН и другими крупными организациями. Мы провели для них презентацию проекта, показали приоритеты по развитию Кыргызстана. Они, в свою очередь, в своих стратегиях партнерства с нашей страной смогут ориентироваться в этом направлении», — отметил эксперт.

Некоторые из партнеров уже заинтересовались данной проектной инициативой. Как сообщил МИД Кыргызстана, Эстония заявила о намерении оказывать всяческое содействие в реализации национального проекта «Таза коом».