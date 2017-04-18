В Кремниевой долине откроют представительство РК

Оно обеспечит платформу для развития технологических стартапов и доступ к лучшим технологическим идеям.

В рамках рабочей поездки премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева в США в г. Сан-Франциско состоялось подписание соглашения об открытии представительства Казахстана в Кремниевой долине. Соответствующий меморандум был подписан между АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“», Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» («АКФ «ПИТ») и венчурным фондом GVA Capital, передает Primeminister.kz.

Инновационное представительство обеспечит платформу для развития технологических стартапов из РК в Кремниевой долине, доступ к лучшим технологическим идеям и стартапам Долины для развития корпораций, бизнеса и науки в РК.

«Основная цель открытия представительства — создание „моста“ между Казахстаном и Кремниевой долиной для обмена информацией о трендах глобального технологического развития и привлечения инноваций и инвестиций в экономику РК. Это позволит нашей стране эффективнее проводить технологическую модернизацию производственных компаний и предприятий, обозначенную в послании Президента РК „Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность“», — говорится в сообщении.

Напомним, с 11 по 14 апреля Бакытжан Сагинтаев посетил США с рабочей поездкой, в ходе которой провел встречи с представителями мировых инновационных лидеров и обсудил с ними возможности совместного сотрудничества в рамках Третьей модернизации экономики Казахстана.