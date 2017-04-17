Сведения об усилении контроля над соцсетями в Казахстане опровергли в МВД

В WhatsApp распространяется ложная информация об усилении контроля МВД над социальными сетями и другими каналами связи.

Информация об усилении контроля над социальными сетями и другим каналами связи в стране является ложной, сообщает Sputnik со ссылкой на директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева.

Казахстанцы в последние дни рассылают друг другу через WhatsApp сообщение о якобы постановлении министерства внутренних дел. Согласно рассылке все звонки записываются, запись каждого телефонного звонка сохраняется. Под контролем якобы оказались все социальные сети и форумы в интернете, а устройства связи подключены к неким системам министерства.

Алмас Садубаев отметил, что согласно Конституции каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений: «Это право может быть ограничено только в рамках законодательства и с санкции прокурора».

Он также напомнил об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации. В текущем году МВД зарегистрировано 38 подобных фактов, по которым заведены уголовные дела.