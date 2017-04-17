Дело о махинациях с криптовалютой расследуют в Астане

Общая сумма, полученная от обманутых вкладчиков, составила более 2,2 млрд тенге

Дело о махинациях с криптовалютой расследуют в столице — начато досудебное производство по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Службу экономических расследований Департамента госдоходов по Астане.

По версии следствия, группа подозреваемых под видом представителей болгарской компании OneLife втягивала казахстанцев в спекуляции с криптовалютой OneCoin — они убеждали граждан жертв, что курс этих активов в будущем сильно повысится. Предполагаемые аферисты продавали гражданам криптовалюту на суммы от 140 до 118 000 евро.

Полученные средства перечислялись на различных компаний, зарегистрированных за рубежом. Следствие предполагает, что с 2015 года сумма, полученная от обманутых вкладчиков, составила более 2,2 млрд тенге.