6 тысяч казахстанцев приняли участие в мастер-классах по мобильному образованию

Проект «Digital Life» от «Кселл» подвел итоги второго года работы.

Компания «Кселл» подвела итоги второго года реализации проекта по мобильному образованию «Digital Life». За два года в нем приняли участие более 6200 человек из 16 городов Казахстана. Было проведено 230 бесплатных мастер-классов по таким темам, как мобильные медиа, мобильная безопасность, мобильное образование, мобильное государство, мобильный бизнес и другие. В проекте приняли участие 155 волонтеров и 52 тренера. Большую часть аудитории курсов составили женщины — 65%.

Задача проекта «Digital Life» — повысить осведомленность казахстанцев о возможностях и преимуществах, которые открывают смартфоны и мобильные приложения. Слушателями мастер-классов стали школьники и их родители, студенты, представители малого и среднего бизнеса, журналисты и блоггеры. Кроме того, специально для пенсионеров был организован курс «Апашки, аташки и смартфон», на котором его участников учили пользоваться смартфонами, помогали установить мессенджеры и наладить общение в социальных сетях.

Так, самыми популярными мобильными приложениями у пенсионеров стали WhatsApp и «Шахматы». Студентов более всего заинтересовали обучающие программы Udemi, Coursera и BritishCouncil. У предпринимателей наибольшей популярностью пользовались социальные сети для бизнеса и системы управления проектами TeamWork.

«„Образование для всех“ — это ключевой подход при реализации компанией „Кселл“ социальных проектов. Это значит, что мы выбираем такие инструменты и мобильные технологии, которые открывают всем желающим возможности для саморазвития и образования. Наши курсы по мобильному образованию в полной мере отвечают этой цели. В них может принять участие любой человек, они совершенно бесплатны и проводятся во всех крупнейших городах Казахстана. Проникновение смартфонов в нашей сети составляет уже более 50%. Мы хотим, чтобы казахстанцы использовали максимальный потенциал своих смартфонов для обучения, ведения бизнеса, укрепления здоровья и просто для общения. И думаю, что, в значительной мере, нам это удалось реализовать», — отметила Наталья Еськова, руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл».