Cisco объявила о программе ускорения цифровизации в Казахстане

Подписано соглашение между Cisco и АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Cisco объявила о запланированной серии инициатив в Казахстане, которые помогут ускорить цифровое преобразование страны в течение следующих трех лет. 12 апреля в ходе встречи премьер-министра Бакытжана Сагинтаева и исполнительного председателя Cisco Джона Чамберса было подписано соглашение между Cisco и АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», согласно которому Cisco будет поддерживать правительственную программу «Digital Kazakhstan» (Цифровой Казахстан). Программа «Digital Kazakhstan» направлена на укрепление национальной цифровой инфраструктуры и стимулирование экономического роста и конкурентоспособности.

«Правительство Казахстана приняло амбициозную цифровую повестку для достижения цели стать одной из 30 ведущих экономик мира к 2050 году. Cisco гордится партнерством с Казахстаном в воплощении этого видения в жизнь, что поспособствует сильному будущему для страны и ее граждан посредством цифровизации», — считает Джон Чамберс, исполнительный председатель Cisco.

Умные города и электронное правительство

Благодаря инициативам Smart City муниципальное правительство Астаны намерено значительно улучшить условия дорожного движения и уменьшить пробки на дорогах. Система построена таким образом, чтобы выдерживать суровые погодные условия, характерные для региона, и будет поддерживать мониторинг трафика, интеллектуальное освещение, парковку, дорожные дисплеи и мониторинг окружающей среды по сети Wi-Fi.

Чтобы улучшить доступ к государственным услугам, Cisco создаст три киоска электронного правительства в Астане, где граждане смогут проводить видеовстречи с представителями правительства. В киосках также можно будет распечатать необходимую документацию. После установки трех пилотных киосков Cisco будет работать над распространением программы на другие регионы по всей стране.

Cisco также разработает четыре видеосистемы, которые могут быть использованы для дистанционного обучения или для виртуальных встреч с представителями правительства без необходимости поездки в Астану. Это будет играть ключевую роль в устранении пробелов в обслуживании в сельских районах с низким уровнем проникновения интернета или отсутствием государственных центров обслуживания.

Горное дело нового поколения

Cisco сотрудничает с горнодобывающими компаниями по всему Казахстану, чтобы помочь повысить производительность и эффективность одной из ведущих отраслей страны. Среди них — национальный горнодобывающий оператор «Казатомпром», где идет работа над созданием конвергентной цифровой сети, которая свяжет ранее отдельные сети для голосового сотрудничества, промышленного и автоматизированного контроля и управления офисом. Создавая единую платформу, организация сможет сократить операционные расходы и улучшить процесс принятия решений.

Cisco также работает над повышением безопасности горнодобывающей промышленности в Казахстане путем разработки системы предотвращения столкновений (CAS). Система обеспечивает раннее предупреждение для горных транспортных средств, которые предупреждают водителей о находящихся поблизости транспортных средствах и рабочих.

Укрепление навыков для цифровой экономики

Cisco расширяет свою Сетевую Академию в Казахстане, чтобы поддержать цель правительства по развитию технологического кадрового резерва и подготовке новой рабочей силы с цифровыми навыками. Сетевая Академия Cisco — это некоммерческая образовательная программа, предлагающая учебные материалы по ИТ-тематике для учебных заведений. Посредством сотрудничества со средними школами и университетами по всей стране программа нацелена на привлечение к 2020 году 10 000 студентов.