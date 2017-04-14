Assist завершил интеграцию с Казкоммерцбанком

У онлайн-компаний появилась возможность принимать платежи при помощи всех востребованных технологий и сервисов.

Группа компаний Assist объявила о завершении технической интеграции с «Казкоммерцбанком». Теперь компаниям, желающим принимать онлайн-платежи на территории Республики Казахстан, доступна вся линейка сервисов и платежных решений Assist, предоставляемых предприятиям электронной коммерции.

В рамках сотрудничества с «Казкоммерцбанком» уже подключена крупнейшая международная сеть кофеен Starbucks, с которой Assist также работает на территории России. С помощью Assist осуществляются все операции зачисления средств с банковских карт на карты Starbucks.

«Партнерами Assist являются ведущие российские и международные банки, предъявляющие высокие требования к безопасности и качеству предоставляемых услуг. Мы рады, что в их числе теперь один из крупнейших банков Казахстана и Центральной Азии. Благодаря интеграции с „Казкоммерцбанком“ мы обеспечили онлайн-компаниям, работающим в Казахстане, возможность принимать платежи при помощи всех востребованных технологий и сервисов, используя удобный личный кабинет, средства аналитики и повышения конверсии — словом, весь арсенал продуктов и решений Assist для рынка e-commerce», — заявил Денис Курнаков, технический директор Assist.

«Начало совместной работы с группой компаний Assist мы расцениваем как подтверждение нашего технологического лидерства в транзакционном сегменте казахстанского рынка, — говорит управляющий директор „Казкоммерцбанка“ Нурлан Жагипаров. — Благодаря этому сотрудничеству у крупных международных компаний, которым интересен казахстанский рынок, открываются широкие возможности по приему безналичных платежей в иностранной и национальной валютах».

Assist обеспечивает прием электронных платежей для российских и зарубежных онлайн-компаний. Уровень безопасности платежного сервиса подтвержден сертификатом PCI DSS 3.1. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB и МИР, а также посредством Apple Pay и электронных кошельков Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney.