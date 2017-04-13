Уже выпущено два опытных образца, которые дешевле китайских аналогов на 30%.

Инновации и высокие технологии — главные драйверы экономического роста Казахстана и его глобальной конкурентоспособности. Об этом говорится в нынешнем послании Главы государства. Только за последние годы отечественной наукой достигнуты весомые результаты. Более того, разработки казахстанских ученых активно внедряют на предприятиях. К примеру, в северном Казахстане намерены запустить серийное производство 3D-принтеров. Уже выпустили два опытных образца. Одну из моделей установили в Назарбаев интеллектуальной школе Петропавловска. Для того чтобы изготовить простейшую деталь на установке, требуется примерно два часа, сообщает Kazakh TV.

«Он дешевле китайских аналогов на 30%. Наше предприятие готово к массовому производству. Имеем возможность до 1000 штук принтеров в месяц производить. В принципе, готовы покрыть всю потребность, которая имеется сегодня в Казахстане, а именно, около 8 тысяч школ», — сообщил Даурен Абильмажинов, управляющий директор завода имени С.Кирова.

Свои энергосберегающие проекты — солнце-печь, ветронос и гидро-динамический нагреватель представили карагандинские изобретатели на первом региональном форуме «Джи Глобал. Мир 21 века». Мероприятие — не только площадка для демонстрации передовых «зеленых» достижений. Форум еще и интерактивная платформа для популяризации всех инициатив Казахстана. К слову, место проведения выбрано не случайно. Именно в Караганде на базе агротехнического колледжа действует первый Центр распространения «зеленых» технологий.

Лучшие образцы робототехники и научные разработки в области сельского хозяйства, жилищного строительства и зеленых технологий продемонстрировали школьники и студенты Костанайского региона в рамках фестиваля науки и техники. Самыми зрелищными стали соревнования по спортивной робототехнике. Управляемые машины состязались в силе, скорости и времени, выполняя различные задания.