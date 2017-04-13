Тимур Кулибаев: «Необходимо увеличить количество грантов для подготовки ИТ-специалистов высокого уровня»

В НПП РК «Атамекен» прошло заседание по вопросам развития ИКТ.

Перспективы развития отрасли информационно-коммуникационных технологий обсудили на заседании комитета ИКТ НПП РК «Атамекен». По словам председателя комитета информационно-коммуникационных технологий и «зеленой экономики» президиума НПП РК «Атамекен» Шавката Сабирова, развитие отрасли требует новых и совершенных механизмов государственного регулирования и мер поддержки.

«Общие затраты на информационно-коммуникационные технологии (с учетом организации государственного управления) за 2015 год составили 375,6 млрд тенге. В этой связи необходимо „принудить“ к тесному сотрудничеству уполномоченный орган в области информатизации и информации (Комитет связи, информатизации и информации МИР РК) и привлечь международных участников ИКТ-отрасли с условием легализации их бизнеса в Казахстане», — предложил Шавкат Сабиров. Также он рекомендовал НПП РК «Атамекен» использование новых технологий в отрасли, привлечение инвестиций в отрасль, обучение и образование представителей отрасли, создание НИОКР и других направлений, привлечение отраслевых ассоциаций и союзов к проблемам отрасли. Бизнес-сообществу рекомендовано развитие отрасли в регионах и создание логистических механизмов в стране.

На взгляд ректора Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамира Шыныбекова, для улучшения положения в отрасли сегодня необходимо позаботиться о подготовке соответствующих кадров.

«Если говорить о подготовке ИТ-специалистов, то безработица по специальности практически нулевая. Очень высокая востребованность в них как на внутреннем рынке, так и за рубежом. По Алматы в двух ведущих вузах (МУИТ и КазНТУ им. Сатпаева) выпускается около 2 тыс. специалистов отрасли, тогда как по программе „Цифровой Казахстан“ требуется не менее 60 тыс. специалистов. Для этого нам необходимо, во-первых, увеличить количество грантов по линии МОН РК. По нашим данным, ежегодно около 25 тысяч выпускников школ не могут пройти пороговый балл ЕНТ и выбывают из образовательной сферы. Для них можно было бы предусмотреть эти гранты. А, во-вторых, проводить работу по профориентации, усилить роль колледжей в области ИТ», — отметил Дамир Шыныбеков.

Генеральный директор компании «SoftDeCo» Сергей Алабугин посоветовал провести работу по линии защиты внутреннего рынка от иностранных конкурентов: «Предлагаю ввести запрет на использование программного обеспечения иностранного производства, по опыту наших российских коллег. Такую практику нужно внедрить хотя бы в государственных органах РК».

По завершении заседания председатель президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Кулибаев отметил, что внедрять какие-либо запреты в условиях рынка невозможно и неправильно.

«Резюмируя сегодняшние выступления экспертов в области ИТ-технологий, можно сделать следующий вывод. Любые запреты будут свидетельствовать о нечестной конкуренции, что запрещено в условиях глобального рынка. Гораздо важнее сегодня научиться производить востребованный продукт, конкурентоспособный во всех отношениях. Не думаю, что госорганы откажутся от поддержки отечественных разработчиков, если они будут соответствовать всем требованиям. Гораздо более конструктивным является предложение по образовательным грантам, что будет способствовать большему вовлечению активной молодежи в сферу высоких технологий. В целом, рад приветствовать вас на этой встрече в режиме интеллектуального общения, где можно выработать действенные предложения для обсуждения в правительстве. Со своей стороны Нацпалата готова предоставить вам переговорную площадку, у нас хорошая экспертиза. И наша задача — представлять ваши интересы в госорганах», — заключил Тимур Кулибаев.

Информационная среда Казахстана переживает свой этап принципиального реформирования и создания конкурентного, открытого и либерального рынка. По состоянию на сегодняшний день, в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) занято 1,5% (131,9 тыс. чел.) от общего числа населения, занятого в экономике (около 9 млн. чел.). Количество действующего малого и среднего бизнеса составляет: юридических лиц — 5601; индивидуальных предпринимателей — 11065. Основная часть зарегистрированных предпринимателей сконцентрирована в Алматы (38,8%) и Астане (20,1%). В Казахстане на сегодняшний момент существует около 400 работающих интернет-магазинов, большая часть которых сконцентрирована в Алматы (85%). Затем идут Астана и Караганда (по 3%), интернет-магазины Павлодара, Петропавловска и Костаная (по 2%). В сфере переработки отходов занято 0,5% (43,1 тыс. чел.) от общего числа населения, занятого в экономике.