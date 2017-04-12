Модератором конференции выступит Павел Потеев, руководитель Центра экспертизы по управлению изменениями Корпоративного университета «Самрук-Казына».

28 апреля пройдет вторая ежегодная конференция PROFIT Industry Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике. На этот раз конференцию примет город Павлодар, индустриальное «сердце» Казахстана.

Модератором PROFIT Industry Day 2017 выступит Павел Потеев, руководитель Центра экспертизы по управлению изменениями Корпоративного университета «Самрук-Казына». Будучи экспертом международного уровня, Павел реализовывал проекты в публичных и частных компаниях, расположенных в более чем десяти странах Центральной, Северной и Восточной Европы и Центральной Азии. До недавнего времени работал директором департамента управления изменениями Eurasian Resources Group (ERG), Business and Technology Services, где руководил направлениями обучения и развития, внедрением новых процессов управления.

С 1992 года карьера Павла Потеева развивается в сферах программ трансформации, корпоративного управления, информационных технологий, управления изменениями, консультирования. После получения высшего инженерного образования в Санкт-Петербургском Техническом Университете ИТМО Павел начал работу в ИТ, был консультантом и руководителем проектов внедрения бизнес-систем, работал в программах стратегического и организационного развития. Опыт Павла основан на работе в международных компаниях различных направлений деятельности, таких, как добыча природных ресурсов, химическая промышленность, горнодобывающая индустрия, консалтинг, строительство, производство, профессиональные услуги. В дополнение к роли ИТ-руководителя, получил глубокое понимание работы подразделений финансов, продаж, операций, а также опыт постановки процессов CRM и HR, внедрения SAP, управления проектами организационного развития, слияний и поглощений.

Компания PROFIT Events приглашает казахстанские промышленные компании принять участие в конференции PROFIT Industry Day 2017. Мы расскажем о передовых информационных технологиях и тех преимуществах, которые они дают бизнесу в конкурентной борьбе, познакомим вас с поставщиками ИТ-решений и услуг, поможем наладить взаимовыгодный диалог с крупнейшими вендорами.

Программа мероприятия рассчитана на то, чтобы все участники получили максимум информации по теме, а также смогли пообщаться с коллегами и представителями казахстанских и международных компаний.