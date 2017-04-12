Кто владеет «Казахтелекомом»

Национальный оператор распространил информацию посредством Казахстанской фондовой биржи (KASE) из системы реестров держателей своих акций по состоянию на 01 апреля 2017 года.

Согласно данной выписке, общее количество объявленных простых акций компании «Казахтелеком» составляет 10 922 876 штук, привилегированных акций — 1 213 653 штуки. Все объявленные акции оператора размещены. При этом компания совершила обратный выкуп 215 553 простых и 893 097 привилегированных акций.

Лицами, каждому из которых принадлежат акции компании в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций компании, являются:

— АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» — 5 570 668 штук (52,03% от доли в общем количестве размещенных акций данного наименования и 45,9% от доли в общем количестве размещенных акций компании);

— Sobrio Limited (Рас-эль-Хайма, ОАЭ) — 2 672 592 штук (24,96% от доли в общем количестве размещенных акций данного наименования и 22,02% от доли в общем количестве размещенных акций компании);

— АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель) — 1 001 276 штук (9,35% от доли в общем количестве размещенных акций данного наименования и 8,25% от доли в общем количестве размещенных акций компании).

Напомним, что консолидация акций «Казахтелекома» в доселе малоизвестной компании Sobrio Limited состоялось в соответствие с постановлением правительства Республики Казахстан № 348 от 15 июня 2016 года. Согласно ему, крупные акционеры компании в лице DERAN SERVICES B.V. (7,6%) и BODAM B.V. (16,87%) намереваются реализовать свои пакеты акций в пользу Sobrio Limited. Рыночная стоимость указанного пакета — почти 84,5 млн долларов США. Аналитики связывают данную консолидацию с предстоящим SPO (secondary public offering) компании.

Forbes Kazakhstan, в свою очередь, приписывал владение DERAN SERVICES B.V. и BODAM B.V. одной из богатейших предпринимательниц страны — Айгуль Нуриевой. Ранее сообщалось, что Айгуль Нуриева досрочно прекратила свои полномочия в качестве члена совета директоров «Казахтелекома» с 16 марта 2016 года по собственной инициативе. Об этом сообщила Казахстанская фондовая биржа со ссылкой на официальное письмо, полученное от АО «Казахтелеком».

На момент подготовки заметки, акции национального телекоммуникационного оператора, торгующиеся на Казахстанской фондовой бирже, котируются по цене примерно 16700 тенге за бумагу. С начала года они выросли более, чем на 2000 тенге.